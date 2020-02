Paranoidni ženomrzac i rasist ubio 9 migranata i svoju majku

Najmanje desetero ljudi, uključujući svoju majku, ubio je u srijedu navečer radikalizirani ekstremni desničar Tobias Rathjen (43) u njemačkom gradu Hanauu u jednoj od najvećih masovnih pucnjava koje ta zemlja pamti. Napadač, koji je otvorio vatru na dva šiša-lokala, u kojima se nudi pušenje nargile, i tamo ubio devetero ljudi, u svom je domu počinio samoubojstvo, a pokraj njegova leša pronađena je mrtva i njegova majka. Među ubijenima je i jedan bh. državljanin, potvrđeno je jučer iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Napad je njemačka kancelarka Angela Merkel opisala kao motiviran rasizmom, a vlasti ga tretiraju kao terorizam. Prema svemu sudeći, Rathjen se sam radikalizirao te nije bio pripadnik neke terorističke organizacije.

Manifest na 24 stranice

U četvrtak navečer Rathjen je, naoružan pištoljem, upao u lokal Kemal Kocak i tamo ubio trojicu turskih gostiju te konobara. Zatim je sjeo u automobil i otišao u drugu gradsku četvrt, gdje je otvorio vatru u lokalu Arena Bar & Cafe te je tamo ubio još petero ljudi. Policija je ubrzo pokrenula veliku potjeru za teroristom te je locirala njegov dom, u kojem je pronađen mrtav. Pokraj njega je ležala majka, koju je ubio prije nego što je sam sebi oduzeo život. Među stradalima je, osim bh. državljanina, petero turskih te jedan afganistanski.

Upravo je, smatraju to njemačke vlasti, zbog stranog podrijetla posjetitelja tih lokala Rathjen otvorio vatru baš na tim mjestima. Uoči svoga krvavog pohoda objavio je opsežan tekst, manifest, na 24 stranice o sebi i svojim ideološkim razmišljanjima. Njegovim idejama dominiraju paranoja i ksenofobija: smatrao je da stranci u njegovoj zemlji, posebno afričkog i bliskoistočnog podrijetla, moraju biti potpuno izbrisani s lica zemlje. Isto je tako vjerovao da ga prisluškuju tajne službe, ali pritom nije imenovao nijednu konkretnu organizaciju. Čak je mislio da te službe kontroliraju i njegove misli. Koliko su one bile konfuzne, dokazuje i to što je tvrdio da mu je američki predsjednik Donald Trump ukrao populistički slogan “Amerika na prvom mjestu”.

Vjerovao je i da je predvidio karijeru nogometnog trenera Liverpoola, inače Nijemca, Jürgena Kloppa. Isto je tako na YouTube postavio video s porukom Amerikancima. “Vašu zemlju kontroliraju tajna društva”, govorio im je na vrlo dobrom engleskom. Ubojica je inače rođen 1977. godine u Hanauu te je završio poslovnu školu, a 2007. je diplomirao. Prije je radio u banci u Frankfurtu, a prema pisanjima medija, 18 godina nije imao vezu sa ženom i to, kako je sam opisao u tekstu, svojom voljom.

Grad braće Grimm

Njemačka se javnost ujedinila u osudi slučaja: Merkel je rekla da je “rasizam otrov”.

– Mržnja je otrov i taj otrov postoji u našem društvu te ga možemo kriviti za mnoge zločine – rekla je njemačka kancelarka. Ministrica obrane Annegret Kramp-Karrenbauer rekla je pak da nam “nasilje ekstremne desnice ne dopušta da zastanemo. Moramo ustati protiv njega”.

Turska, iz koje dolazi najveći broj žrtava, također je pozvala na brzo provođenje istrage. Sve to moglo bi upućivati na dodatne mjere koje bi njemačka u budućim danima mogla poduzeti protiv ekstremne desnice. Samo nekoliko dana prije napada policija je uhitila 12 ekstremnih desničara, u više njemačkih gradova, od kojih je četvoricu optužila da su željeli napadima na džamije i muslimane stvoriti situaciju nalik na građanski rat. No, Rathjen, suprotno onom što je mislio, nije bio pod paskom tajnih službi.

Hanau ima oko sto tisuća stanovnika, a nalazi se 20-ak km istočno od Frankfurta. Grad je do srijede navečer bio poznatiji kao mjesto rođenja braće Grimm i Rudija Völlera, no nakon ove tragedije dospio je na stranice crne kronike diljem svijeta.

Njemačka se posljednjih godina bori s porastom nasilja čiji su počinitelji ekstremni desničari. Najpoznatiji slučaj iz nedavne prošlosti zbio se u listopadu 2019. u Halleu kada je napadač pokušao ući u sinagogu ubivši dvoje ljudi. Poslije je priznao antisemitske motive za ovaj napad.

Nekoliko mjeseci prije toga, u lipnju, Waltera Lübckea, proimigrantskog političara iz Kršćansko-demokratske unije (CDU) ubio je također pojedinac s ekstremno desničarskim stavovima, koji je poslije priznao zločin. Nekoliko godina prije toga, u ljeto 2016., 18-godišnjak je ubio devetero ljudi u Münchenu u šoping-centru prije nego što je sam sebi oduzeo život. I ovaj je mladić imao radikalno desničarske i rasističke stavove. Nijemci će od svojih vlasti zasigurno očekivati suzbijanje desnog ekstremizma koji sve više prijeti sigurnosti.

