Ukrajinski ratni lovci upali u zračni prostor NATO-a: Dvije države podigle borbene avione

Tijekom noći 21. srpnja, dok su ruske snage provodile jedan od najžešćih zračnih napada na Ukrajinu, četiri ukrajinska vojna zrakoplova nenamjerno su nakratko prešla u rumunjski zračni prostor, potvrdilo je Ministarstvo obrane Rumunjske. Incident se dogodio rano ujutro, u trenutku kada je Ukrajina bila pod snažnim napadom više od 400 ruskih dronova i projektila, a glavna meta bio je zapadni grad Ivano-Frankivsk, smješten u blizini granice s Rumunjskom.

Oko 3 sata ujutro, radarski sustavi NATO -a detektirali su više zračnih ciljeva u ukrajinskom zračnom prostoru, sjeverno od rumunjske granice, iznad područja Maramureș – Suceava. Samo pola sata kasnije, oko 3:30, dva rumunjska borbena aviona F-16 poletjela su iz 86. zrakoplovne baze Borcea radi izviđanja. Oko 5:00 sati ujutro poletjela su i dva talijanska aviona Eurofighter Typhoon iz baze Mihail Kogălniceanu u sklopu NATO-ove misije zračne policije.

Prema službenom priopćenju, četiri ukrajinska vojnа zrakoplova, među kojima je bio najmanje jedan Su-27, nakratko su se zadržala iznad rumunjskog teritorija, u blizini gradova Sighetu Marmației i Vicovu de Sus, dok su pokušavali izbjeći ruske projektile. Avioni su ostali u rumunjskom zračnom prostoru svega nekoliko minuta prije nego što su se vratili u Ukrajinu. Na ukrajinske letjelice nije otvarana vatra, a Ministarstvo obrane Rumunjske naglasilo je da incident nije predstavljao stvarnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti ni životima građana, pišu strani mediji.

Svi NATO-vi avioni vratili su se u svoje baze do 7 sati ujutro. Kasnije tijekom dana, Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je da je jedan od njihovih zrakoplova tijekom borbenih operacija ušao u rumunjski zračni prostor, ali bez dodatnih detalja. Na društvenim mrežama pojavio se i videozapis koji navodno prikazuje lovac Su-27 kako leti na niskoj visini iznad rumunjskog tla.

Poljska je također reagirala na ruski napad. Prema podacima poljskog Radija, zračne snage Poljske stavljene su u visoki stupanj pripravnosti, a sve u sklopu preventivnih mjera za očuvanje javne sigurnosti i obrane nacionalnih granica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je osudio ruski napad, istaknuvši da su mete bile civilna infrastruktura, te je ponovno apelirao na zapadne saveznike da pošalju više sustava protuzračne obrane.

