Lažna bankarica i lažni policajac starijim osobama uzeli 173.000 eura koje su trošili na kupovinu automobila i luksuz

Njih dvoje, u dobi od 43 i 44 godine lažno su se predstavljali građanima starije životne dobi pa su njih pet u dobi od 74 do 92 godine prevarili za oko 173.000 eura, izvijestila je zagrebačka policija. Prevarantski dvojac je uhićen u zajedničkoj akciji PU zagrebačke i PU virovitičko-podravske, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja dvojac se sumnjiči za četiri prevare i jedan pokušaj prevare. Sumnja se da su navedena kaznene djela počinili od rujna 2024. do travnja 2025. na području Zagreba pri čemu su su si pribavili protupravnu imovinsku korist od oko 173.500 eura, pri čemu su jednog od građana oštetili za 100.000 eura. Po svemu sudeći bila je riječ o dobro uhodanoj prevari, jer bi 44-godišnjakinja telefonom nazvala starije osobe. Zatim bi se predstavila kao zaposlenica banke.

- Dobar dan. U tijeku je akcija u kojoj kontroliramo zaposlenike banke za koje sumnjamo da su građanima isplaćivali krivotvoren novac. Stoga novac koji je kod vas moramo prekontrolirati pa vas molim da vi dođete u banku kako bi ga podigli ili će netko iz policije doći do vas - rekla bi lažna bankarica.

Starije osobe bi joj povjerovale, a ona bi nakon toga o svemu izvijestila 43-godišnjaka, kojem bi prenijela i podatke koje je u međuvremenu doznala, uključujući i adrese žrtva. On bi se potom uputio na te adrese gdje bi mu žrtve predale novac. Kada bi im pokucao na vrata, lažno bi im se predstavio kao - policajac. Kada bi došao po novac i lažno se predstavio, još ih je i uvjeravao da će im novac biti vraćen. Četvero građana mu je povjerovalo te su mu predali novac. No 85-godišnjaku s područja Peščenice, priča je bila ipak malo sumnjiva pa iako se 43-godišnjak dovezao do adrese njegovog stanovanja, odbio mu je predati novac. Dvoje osumnjičenika novac koji su uzeli žrtvama međusobno su dijelili te koristili za kupovinu osobnih automobila, luksuzno opremanje nekretnine i drugo.

Nakon što su uhićeni policija je obavila pretrage njihovih domova i drugih prostorija na području Zagrebačke županije i Pitomače, a u tim pretragama su našli dio novca za koji se sumnja da je pribavljen kaznenim djelima te odjeću u koju je osumnjičeni 43-godišnjak bio odjeven prilikom počinjenja kaznenog djela. Dvojcu slijedi dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu, a policija još jednom upozorava građane starije životne dobi da budu oprezni kada ih pozivaju nepoznate osobe i predstavljaju se kao službene osobe, djelatnici banke i slično te se raspituju o novcima i financijskom stanju.

- Policijski službenici nikada telefonom ne provjeravaju financijsko stanje građana niti ih telefonom obavještavaju da kod sebe imaju lažni novac. Stoga, ako zaprimite ovakav ili sličan poziv, budite sumnjičavi! Prekinite poziv i o tome odmah obavijestite sebi najbližu osobu odnosno osobu u koju imate povjerenje i policiju na broj 192 - poručuju iz policije.