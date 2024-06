Ovakvu smo tišinu posvuda tražili, nijedan auto nismo vidjeli, samo smo biciklirali i degustirali

Dvodnevni Weekend Bike & Gourmet Tour u Rovinju svake godine privlači bicikliste iz Hrvatske, Europe, pa čak i Amerike. Na ovogodišnjem, 14. izdanju Gourmeta okupilo se pedesetak biciklista koji su na dva kotača upoznali Rovinj i zaleđe, obišli mnoga mjesta Rovinjštine, Kanfanara, Bala, Svetvinčenta i atrakcije poput Limskog kanala te degustirali autohtone proizvode Istre. Weekend Bike & Gourmet Tour projekt je domicilne hotelske kuće Maistra i Turističke zajednice Rovinja, biciklistički doživljaj kojem je cilj unaprijediti cikloturizam. Bernard Musulin iz Maistre zadužen je za razvoj ovog cikloturističkog bike brenda.

– Cilj nam je ovom manifestacijom produljiti turističku sezonu, zapravo je to dodatni motiv dolaska većine stranih gostiju. Tri četvrtine sudionika dolazi iz inozemstva i to nam je bio poticaj, jer biciklisti nam ovdje borave po nekoliko dana. Osim sudjelovanja na ovom biciklističkom događaju, voze se i ostale dane, dodatno upoznaju destinaciju i time promiču cijeli cikloturistički proizvod. Već niz godina radimo sustavno na razvoju bike turizma s ostalim partnerima. Tako objedinjujemo cijeli outdoor putem doživljaja ovog biciklističkog putovanja, a na ruti se degustiraju autohtoni proizvodi Istre. Zato ovo i zovemo ‘bike i gourmet tour’. Imamo niz stručnjaka i naše bike vodiče koji su nositelji programa, rade, pripremaju teren i trasiraju staze po kojima se vozi. Ciljano se pripremaju gourmet punktovi, što radimo s lokalnim ugostiteljima, proizvođačima i OPG-ovima. Oni sa svojim proizvodima dolaze na željene točke izvan svojih objekata, primjerice vidikovce i druga znamenita mjesta. Sudionicima toura predstavljaju se svojim najboljim proizvodima od maslinova ulja, lavande, sira, morskih i mesnih delicija, paste, pršuta i kobasica, rakija i vina, a biciklisti sve to pomalo kušaju – zaključuje Bernard Musulin iz Maistre.

Već prvog dana na ruti Mare iliti mora, nakon vožnje Rovinjem, krenulo se prema Kanfanaru po trasi nekadašnje željezničke pruge, danas odlično uređenoj bike stazi “Štriki Ferati”. Nakon prve pauze, kod jedne od gradina uz rutu te skoro sat vremena vožnje i prijeđenih petnaestak kilometara, stigli smo na vidikovac taman kad je trebalo. Uslijedilo je osvježenje i okrjepa ponad Limskog kanala, gdje nas je dočekao Zoran Kalčić iz Vrsara, s gomilom svojih proizvoda.

– Imamo istarsku kobasicu i pancetu, tu je kobasica od divlje svinje, istarski tvrdi sir od našeg je lokalnog proizvođača ‘Latusa’, a tu je još sir s malo papra. Teran je proizvod vinara Damjanića, a imamo i bakalar i tartar. Debelo rezana kobasa zovemo ‘kosnica’, jer se nekada naporno radilo u polju i kosilo travu. Kosci su jeli tako rezanu salamu da bi bili snažniji. To će i vama dobro doći, malo domaće energije, trebate još puno voziti. Stavio sam vam i maslinova ulja za koje smo upravo osvojili srebrnu medalju na natjecanju u Veroni – predstavio je svoje proizvode Zoran Kalčić koji u Vrsaru ima mesnicu.

Dok su biciklisti uživali u pogledima na Limski kanal dug 12 kilometara, fotografiranju, degustaciji i druženju, iskoristili smo priliku i popričali s našim bike vodičima. Na čelu tima je Massimo Ferara koji već godinama radi na razvoju i promociji cikloturizma u Rovinju, ali i održavanju staza i osmišljavanju novih ruta. Tu su još Goran Flengi, Danijel Šestan, Darko Ćurković i Nenad Labinjanin, koji kaže da uživa u svom poslu, tj. hobiju bike vodiča.

– Lijepo nam je voditi naše goste na biciklima u unutrašnjost Istre jer mogu vidjeti da ovdje ne cvjeta samo turizam, već i poljoprivreda. Želimo im pokazati tu očuvanu raskoš i ljepotu, taj spoj mora i zelenila. Održivi razvoj kako morskog, tako i kontinentalnog turizma najbolje se vide i dožive upravo s bicikla. Ako pješačite proći ćete mali dio, ako idete motorom i autom nećete vidjeti srž, već ući u neko selo i to je to. Ovako na biciklu možete otići na visoravan, skrenuti do nekog vrha ili vidikovca, vidjeti znamenitost i stati gdje želite. Imate tu vožnju od točke A do točke B gdje se puno toga skriva, a vama je sve dostupno i vidljivo, to je doživljaj koji se ne zaboravlja. Cilj je ovakvih vožnji nešto novo spoznati, uvijek je naglasak na novom iskustvu i emocijama. Biciklom se može najviše toga upoznati i ujedno je to vrlo zdrava aktivnost. Ovdje imamo i mlađe i starije ljude koji vole tragati za nekom novom konobom, vinarijom i obilazeći njihova imanja, OPG-ove i vinske podrume upoznati stanovništvo i doznati čime se bave. Ovaj naš vikend biciklizma i hrane zapravo je vrhunac onoga što se nudi – veli Nenad Labinjanin.

Na obalnoj ruti prvog dana posjetili smo Konobu “Kod Kancelira” iz Bala i restoran “Lovor” pri povratku u Rovinj. U njemu smo kušali salatu od hobotnice, tartar od tune i carpaccio od brancina te njoke od šparoga s jadranskim kozicama. Sve je bilo prefino, svi su to rekli. Uz ručak koristimo priliku da čujemo što još kažu sudionici, kakvi su ukupni dojmovi. Mariacristina i Eddi iz talijanskog Trevisa svoj boravak u Rovinju i na Weekend Bike & Gourmet Toru ovako su opisali:

– Odlazak s obale, pa ulazak u unutrašnjost Istre bili su nam fenomenalni, posebno nam je bio dojmljiv ulazak u Bale. Pri povratku prema moru pronašli smo divne plaže i mjesta koja ćemo još posjetiti za vrijeme našeg boravka. Svakako je tu i vidikovac iznad Limskog kanala za nas nešto jedinstveno i neponovljivo. Kušanje finih vina uz spektakularne poglede pravo nam je otkriće. Svidjela nam se jako tišina danas, biti usred prirode, nismo vidjeli nijedan auto, nikoga nismo sreli, samo mi, to je ono što smo htjeli i pronašli ovdje.

Vodiči Goran Flengi, Massimo Ferrara, Nenad Labinjanin, Danijel Šestan i Darko Ćurković Foto: Dražen Breitenfeld

Bez daha ostavlja posjet nevjerojatnom zdanju skrivene obalne utvrde i tvrđava Forno, koje podsjećaju na film “Topovi s Navaronea”, fiktivnog otoka i utvrde u Egejskom moru. Nije ni čudo što se ovaj dio Istre u Prvom svjetskom ratu nitko nije usudio napasti, baš zbog stvarne utvrde Forno (a ne filmske utvrde kao iz naše dosjetke, op.a.). A utvrda Forno nikad nije osvojena, naime “pala” je sama od sebe, točnije raspadom Austro-Ugarske. Utvrda Forno ostavlja snažne emocije, može se razgledati i ovdje se ljeti održavaju mnoge priredbe. Mjesto je to koje valja zaštititi i obnoviti, dati utvrdi održivu viziju koju zaslužuje putem nekog EU projekta kako bi povijest ostala zabilježena i dostupnija posjetiteljima. Zato su tu i biciklisti koji obilaze ovu velebnu građevinu. Zlatni rt koji obilazimo u finalnom dijelu prvog dana svakako je za sve koji vole more, ali i lagane, pomalo romantične vožnje, uz šljunčane plaže te kroz velike parkove, između drvoreda. Zadivila nas je na kraju obalna savana kojom smo prošli vraćajući se u Rovinj.

Drugi dan našeg biciklističkog putovanja po zaleđu Rovinja počeo je u Kanfanaru, koji je nedavno posjetio i Michael Palin i snimao svoj novi serijal. Zna on što radi, što ideš sporije, bolje vidiš i doživiš. I mi biciklisti vodimo se tom logikom i baš smo se u nekoliko navrata vozili uz željezničku prugu kojom više ne voze vlakovi i koja je sada naša bike staza. Palin je polako otišao dalje vlakom, a mi prema svom novom cilju – pitoresknim putem prema bajkovitom, srednjovjekovnom lokalitetu Dvigradu. Ruševine grada su nas šarmirale, smješten je u Limskoj dragi čija se dolina proteže od Limskog kanala, pa sve do Pazina. U Dvigrad se i dan-danas ulazi kroz gradska vrata, mogu se vidjeti i ostaci freski, a čuli smo i legendu o zakopanom zlatu u ovom prapovijesnom gradu. Nakon nastavka pedaliranja stepskim dijelom Istre stigli smo do crkve sv. Petra koja djeluje kao da je uklesana u stijeni. I tako malo-pomalo prolaze i sati i kilometri. Lijepo je voziti, no svi se veselimo stanki, ali i novim otkrićima. Tako ponosno ulazimo u Svetvinčenat nakon “off road” vožnje i po dijelu “singl trail” rute gdje me dohvatio i trn u ruci, što je popratni dio takvih vožnji. Prljavština po odjeći od zaostalih lokvica koje su nas špricnule zorno prikazuju da nije tako lako pedalirati. Na kraju sve izgleda i malo “fensi”, svi biciklisti vole malo kontrolirane avanture po bespućima Istre.

Mjesto Svetvinčenat je posebno, ako poželite biti zadivljeni onda ste došli na pravo mjesto. Savičenta je, kako se još zove po čakavski, bila filmska kulisa popularne britanske TV serije ‘SAS’ s tematikom iz Drugog svjetskog rata. Produkcija je bila vrlo raskošna, tenkovi su zauzeli parkirna mjesta, bunkeri su bili tik do kafića, a sve je potrajalo nekoliko mjeseci. Nije ni čudo da su Britanci htjeli snimati baš ovdje, ovaj gradić sam po sebi izgleda kao filmska kulisa, posebno sa svojim trgom, velikim zdencem i župnom crkvom, te opasana kaštelom Morosini – Grimani. I naravno sa svojim stanovnicima. Svetvinčenat naše je novo mjesto kraćeg odmora. Stigli smo popiti kavicu, za kojom svi vape. Bicikli su se odmarali uz ogradu palače, dok su se pod okriljem kaštela pripremili naši novi domaćini iz OPG Pekica. Skuta od sira bila je savršena, kao i prženice i kruh od maslina. Na ručku smo nakon još desetak kilometara vožnje bili u konobi Mrgani. Iznenadila nas je svojim istarskim ambijentom i neposrednošću, ali i ponudom hrane. Na meniju je za hladno predjelo bio sir s pršutom, a kao glavno jelo špecle sa šparogama i fuži s boškarinom. Svi su guštali i u palačinkama s domaćom marmeladom.

Degustacija istarskih delicija i gurmanski doživljaj najvažniji su dio dvodnevnog bicikliranja Foto: Dražen Breitenfeld

Inače, u cijelom području Rovinjštine, kao i u cijeloj Istri, smještajnih kapaciteta ne nedostaje, posebno kuća za odmor. Cikloturistička publika danas je raznolika, nekada su najviše odsjedali u kampovima jer je to bilo najjednostavnije. Uz bicikle uvijek imate puno toga – od opreme do lifestyle posebne odjeće, pa do kaciga, rukavica i sl. Danas se mnogi smještajni objekti hvale bike friendly opcijom, što prije svega znači da su na destinaciju, tj. objekt biciklisti dobrodošli. Nudi se sigurno mjesto za smještaj bicikla, pa i druge usluge poput punjača za električne bicikle, mali servis bicikla, rent-a-bike. Rovinjski hotel Eden poznat je kao i bike hotel, ima svoj bike centar, usluge vođenja bike tura i sl.

Priredba Weekend Bike & Gourmet Tour reprezentira ono najbolje što može ponuditi Rovinj cikloturistima. Rovinjski tour postao je zaštitni znak, brend i jedna od top biciklističkih avantura u Hrvatskoj. Mi smo završili bicikliranje na svojoj početnoj točki u Kanfanaru, gdje smo još skoknuli do Parka istarskog vola koji je jedini takav za koji znamo, a tematski je posvećen istarskom govedu boškarinu i prikazuje sve faze rasta goveda od teleta do vola. A naš glavni vodič Massimo Ferrara zadovoljan je kako je protekao bike event.

– To je već četrnaesto izdanje, idemo dva puta godišnje, u svibnju i u listopadu. Uvijek nam je fokus na menijima i hrani, koja je više morska kad smo na obali, a mesna kada smo u unutrašnjosti i kontinentalnom dijelu Istre. U dva dana obično prijeđemo oko 120 kilometara biciklom, s visinskom razlikom višom od tisuću metara. Naša dosadašnja iskustva pokazuju da se gostima najviše sviđaju krajolik i ponuda hrane. Sve što se nudi i kuša od hrane i vina domaći su proizvodi iz cijele Istre, tako da time dobivamo raznovrsnost. Po tome smo posebni i to je fokus cijele manifestacije. Ovo nije neka obična biciklijada, to je zaista ‘high klasa’ usluge koju pružamo našim gostima, bez obzira na to što smo u divljini i često daleko od svega. Suport vozilo uvijek je blizu ili uz nas, nas pet licenciranih vodiča brinemo se o našim biciklistima u svakom trenutku. Nije nam cilj imati stotine ljudi, već do pedesetak u dva dana, tako da se svima možemo posvetiti i provesti tour na visokoj razini usluge. To je idealno jer tako možemo organizirati naše punktove, posjetiti male konobe i pružiti priliku svima da nas kvalitetno ugoste. A nama profesionalnim vodičima to olakšava da se prilagođavamo grupi i da u svakom trenutku znamo što napraviti. Naš je prioritet i sigurnost, da se svatko osjeća ugodno. Imamo goste svih profila, jučer su nam dvije Amerikanke rekle da su ostale bez riječi, nisu znale kako bi opisale oduševljenje – zaključuje Massimo Ferrara.