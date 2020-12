Ova je županija HDZ-ova izborna utvrda, no pobjeda na lokalnim izborima je neizvjesna

Ličko-senjska županija tradicionalna je HDZ-ova izborna utvrda, no pobjeda na lokalnim izborima u svibnju iduće godine je neizvjesna. A ključni problem im je župan Darko Milinović kojega su, nakon isključenja iz stranke, pokušali maknuti i s pozicije župana, ali bez uspjeha.

U prvom krugu bez HDZ-a

Ličku organizaciju HDZ-a nakon Milinovićeva odlaska preuzeo je Marijan Kustić, a poziciju je potvrdio i na nedavnim unutarstranačkim izborima, no Kustić nije pokazivao prevelike ambicije da se uključi u utrku za župana pa su se iz stranke mogle čuti informacije kako nije isključeno da će HDZ podržati Milinovićevu kandidaturu za još jedan mandat na čelu županije. Milinović je, međutim, za Večernji TV u ponedjeljak odbacio svaku pomisao o suradnji s HDZ-om u prvom izbornom krugu. Iz njegova obrazloženja razabire se da HDZ-ovu potporu nije spreman platiti potporom svoje stranke HDZ-ovim kandidatima u nekim gradovima i općinama u Lici jer se boji optužbi da gleda samo vlastiti, ne i interes svoje novoosnovane stranke.

U HDZ-u, međutim, smatraju kako Milinović nema realnu podlogu za samouvjerenost kakvu pokazuje jer, ističu, nema nikakva koalicijskog potencijala i kad-tad će doći tražiti podršku svoje bivše stranke.

VIDEO Darko Milinović: Iz HDZ-a će izaći 300-400 članova i priključiti se našoj stranci

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– A kakav to on koalicijski potencijal ima? Možda računa da će ga poduprijeti nezavisne liste i kandidati koji su čitave svoje karijere izgradili na kritici ne HDZ-a nego Milinovićeve politike – kaže sugovornik iz HDZ-a. Iako je Milinović prošle lokalne izbore dobio u prvom krugu, naš sugovornik podsjeća da je lički HDZ tada “disao kao jedan”, a Milinović, kaže, sada nema stranačku infrastrukturu koja bi mu mogla osigurati takvu pobjedu. A nađe li se u drugom krugu nasuprot HDZovu kandidatu, ma tko on bio, naš sugovornik uvjeren je da će tada pobijediti kandidat HDZ-a. Pritom umanjuje značaj Milinovićeve tvrdnje da će mu prijeći 400 HDZ-ovaca, ističući da HDZ u Lici broji 9000 članova. U stranci sada tvrde i da nikada nisu ni razmišljali o potpori Milinoviću te da čitavo vrijeme planiraju imati vlastitog kandidata. Koga, još ne otkrivaju.

Iako SDP u Lici nikada nije pretjerano dobro kotirao, i u ovoj stranci pozorno promatraju odnose između aktualnog župana i njegove bivše stranke i u podijeljenom i oslabljenom HDZ-u vide vlastitu šansu za bolji rezultat od ranijih. Stranka će imati svog kandidata za župana, a tko će to biti, odlučit će županijska organizacija SDP-a. Na lokalnu su razinu spuštene i odluke o kandidatima po pojedinim gradovima i općinama, kao i o eventualnoj izbornoj suradnji, a u središnjici očekuju da će ih ogranci o tome izvijestiti do kraja godine.

Slično se za izbore u Lici pripremaju i u Mostu, koji je upravo odradio unutarstranačke izbore na nacionalnoj razini pa uskoro očekuju i odluke županijskih, gradskih i općinskih organizacija i do tada ne žele otkrivati adute za Liku.

Adut Domovinskog pokreta

Domovinski pokret nedavno je pak osnovao svoju ličku podružnicu, kojoj je na čelu Milinovićeva kolegica, ginekologinja Mirjana Vrkljan-Radošević. U DP-u ističu njezin ugled kao liječnice s obzirom na to da već šestu godinu zaredom nosi titulu “najdoktorice”. Kao skupštinska vijećnica nije nepoznata ni u politici, no u Domovinskom pokretu još ne otkrivaju hoće li im ona biti i kandidatkinja za županicu. Kažu kako još ima vremena te kako će o kandidatu odlučiti teren.