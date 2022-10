Osječani u strahu zbog huligana koji haraju gradom: 'Neću se smiriti dok ih ne pronađu, mislim da su napali i mog supruga'

Napad najmanje trojice nepoznatih mladića na sedamnaestogodišnjeg učenika u Osijeku koji je u utorak usred dana išao u školu, građane je podsjetio na sličan incident koji se u rujnu zbio dvije ulice dalje u istom osječkom naselju, Donjem gradu. Trojica mladića tada su nasrnula na 47-godišnjeg Josipa Sepa, osobu s invaliditetom, koji je rano ujutro pred svojom kućom izlazio iz automobila vadeći iz njega stvari. Izazvalo je to strah među stanovnicima, a posljednji napad posebice među roditeljima školaraca.



Svi se već danima pitaju kruži li to njihovim naseljem ekipa huligana i u prolazu napada slučajno odabrane žrtve. No, dodatno se pojačao strah u Osijeku kada je policija potvrdila da dobiva dojave o napadima širom grada – pa i u najužem središtu, kod konkatedrale.