'Mole Boga da ne bude izbora i da pokušaju još nešto napraviti na svom imidžu'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek rekla je da osuđuje svaku sumnju na nečasnu radnju bez obzira odakle ona dolazi, ali je važno poštovati presumpciju nevinosti, posebno u odnosu na potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, a vezano za spornu dodjelu poticaja.

Miloševića Uskok tereti za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti u spornoj dodjeli poticaja gospodarskim subjektima.

Gostujući u emisiji Hrvatskoga radija "A sada vlada" ministrica Obuljen Koržinek je podsjetila kako je riječ o istražnim radnjama. Uskokovom istragom o spornoj dodjeli poticaja obuhvaćeno je šest osoba, među kojima, uz Borisa Miloševića, i sad već bivši ministar Darko Horvat.

"Važno je da se ne stvara histerija, ne osuđuju ljudi prije nego što se provedu postupci, jer su Hrvatskoj mnogo puta ljudi na visokim položajima bili optuženi i etiketirani, što je godinama trajalo, da bi na kraju bili oslobođeni", istaknula je Obuljen Koržinek.

Smatra kako je jako važno poštovati institucije pravosuđa, ali i ne osuđivati ljude prije donošenja presude.

Obuljen Koržinek: Jedina agenda oporbe sumanuto i neargumentirano rušenje HDZ-a

Na pitanje da komentira zahtjev dijela oporbenih stranaka o raspuštanju Hrvatskog sabora i prijevremenim izborima, ministrica kulture i medija rekla je kako je 'jedina agenda oporbe sumanuto i neargumentirano rušenje HDZ-a'.

"Kako se to odjednom dogodilo da se SDP, Možemo i Most baš u svemu slažu", upitala je. Dodala je kako je to njihov jedini narativ; neka onda formiraju zajedničku stranku, pa neka djeluju zajedno i neka ne glume da su na različlitim političkim pozicijama.

Poručila im je i da se jedni, drugi i treći zamisle kako bi na takvim izborima koje zahtijevaju, prošli.

"Mole Boga da ne bude izbora i da dvije godine pokušaju još nešto napraviti na svom imidžu i rejtingu", procijenila je.

Oporbene izjave o pravosuđu ministrica Obuljen Koržinek ocijenila je blaćenjem i neutemeljenim iznošenjem neistina.

"Prije tjedan dana pravosuđe im je bilo pod šapom HDZ-a i pod nadzorom, a sada, tjedan dana kasnije, odjednom je cijelo to pravosuđe - odlično, neovisno i treba ga čuvati", dodala je.

Smatra kako su ta nedosljednost i pljuvanje svega jako loši za demokraciju u Hrvatskoj.

"Nemojte udarati na institucije jer ćete sutra vi biti u poziciji da ih morate izgrađivati", poručila je oporbi, napomenuvši da je zajednički cilj i vlasti i oporbe afirmirati politiku kao djelatnost, u kojoj se radi za opće dobro.

Preko Ministarstva kulture i medija, što se tiče Zagreba ugovoren najveći broj projekata

Odgovarajući na upit o obnovi, rekla je kako se Hrvatska našla u situaciji koja nije opisana u regulativi koja uređuje Fond solidarnosti EU. Riječ je, naime, o tomu da su u Hrvatskoj relativno isto područje, u razdoblju kraćem od godinu dana, tijekom 2020. pogodile dvije neovisne katastrofe potresa, i to u okolnostima covida, kad je bilo jako otežano hitno interveniranje.

Naglasila je da je Europska komisija, uvidom u planove naših intervencija i u način na koji je postavljen sustav za Zagreb, te uvidom u opseg intervencije na petrinjskom području, gdje je angažirano više od pola alokacije Socijalnoga fonda, prihvatila argumentaciju pa će nam omogućiti da u cijelosti iskoristimo obje alokacije.

Preko Ministarstva kulture i medija, istaknula je, ugovoreno je što se tiče Zagreba najveći broj projekata dosad. Mi pratimo realizaciju na tjednoj razini i sigurno ćemo prije roka potrošiti sva sredstva, dodala je Obuljen Koržinek.

Napomenula je i kako je to na žalost samo manji dio onoga što će biti potrebno da se realizira obnova. Fond solidarnosti namijenjen je isključivo javnim zgradama i javnoj infrastrukturi, a sve ono što se radi na obiteljskim kućama i višestambenim zgradama, servisira se iz državnoga proračuna, što je posao koji će trajati i biti financijski jako zahtjevan, dodala je.

Na Banovini se prvo išlo na sanaciju kuća koje su trebale manje intervencije

Na pitanje zašto Zagreb i Banovina nisu najveća gradilišta, odgovorila je kako je to teza koja se plasira u javnosti. U Zagrebu se radi o većim i kompleksnim zgradama, naglasila je, podsjetivši da se moraju provoditi javne nabave jer je u interesu svih da se tako veliki javni novac koji se dijeli, transparentno koristi.

Istaknula je i kako Fond surađuje sa svojim osnivačima - državom, gradom Zagrebom i ostalim jedinicama mjesne i područne samouprave.

Podsjetila je i kako je na Banovini bila donesena odluka da se prvo ide u sanaciju kuća koje su trebale manje intervencije, kako bi se što veći broj ljudi iz zajedničkoga privremenog smještaja mogao vratiti u svoje kuće.

Raspisana je javna nabava, pokrenuta je izgradnja zamjenskih kuća i ti će se procesi sada ubrzati, dodala je Obuljen Koržinek.

Na pitanje kada bi obnova mogla biti gotova, odgovorila je kako to ne ovisi samo o državi.

"Mi ćemo staviti na raspolaganje financijska sredstva, a omogućili smo zakonodavni okvir da se ljudima pomogne," rekla je. Napominje da će zamjenske kuće, tamo gdje će ih raditi država, biti sigurno u rokovima završene.

U obnovi stambenih kuća važnu ulogu imaju i suvlasnici, a tu postoje i brojni problemi vezani uz imovinsko-pravni odnose, naglasila je. Izrazila je uvjerenost da će što veći broj ljudi prihvatiti pomoć koju je država stavila na raspolaganje. Međutim ima onih koji se jednostavno ne mogu dogovoriti, a to nije nešto što se može nametnuti, i država u tom ne može arbitrirati, rekla je Obuljen Koržinek.

