Oluja se kreće prema središnjoj Hrvatskoj: Najavljeni pljuskovi s grmljavinom, izdana upozorenja

Na radarskoj snimci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) vidljiva je oborinska masa koja se, nakon što je prošla Istru gdje je donijela kišu, kreće prema području središnje Hrvatske. Naime, DHMZ je za danas najavio promjenljivo vrijeme.

"Na zapadu pretežno oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, u unutrašnjosti lokalno moguće izraženi. Na jugu zemlje uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, uz pljuskove i jači. Na Jadranu većinom umjereno do jako jugo, navečer u slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 23 °C, na istoku ponegdje malo viša", stoji u vremenskoj prognozi DHMZ-a za danas.

Zbog lokalno mogućih izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, DHMZ je izdao žuto upozorenje za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju.

Osim toga, žuto upozorenje zbog vjetra izdano je za područje Dalmacije. Naime, tamo se očekuju najjači udari vjetra od 35-40 čvorova (65-75 km/h).

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", piše DHMZ.

VEZANI ČLANCI:

Vrijeme će i sutra, u srijedu, biti promjenljivo oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom.

"Oborina će biti češća u unutrašnjosti, a sunčana razdoblja dulja na Jadranu. Ujutro na kopnu ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, navečer na sjevernom dijelu i jaka, podno Velebita s olujnim udarima. Do sredine dana na jugu još jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura većinom između 18 i 23 °C", navodi DHMZ.