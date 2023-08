Od kamilice iskoristimo svaki dio, latice završe u kozmetičkim proizvodima

Bile su sedamdesete godine prošloga stoljeća kad su se kućanica Ivanka i šef alatnice Zlatko Poslek iz Špišić Bukovice odlučili baviti poljoprivredom, kako bi poboljšali skromni kućni budžet i omogućili tada malim sinovima Darku i Danijelu normalno djetinjstvo. Jedna od najprofitabilnijih kultura u Podravini i zapadnoj Slavoniji u to je doba bio duhan pa su ga posadili i oni. Zbog poljoprivrede je Zlatko kasnije dao otkaz u firmi i devedesetih osnovao poljoprivredni obrt Zora, počevši i s proizvodnjom kamilice jer je tako mogao dodatno iskoristiti postojeće kapacitete sušare, da u svibnju kad se kamilica bere, a duhana nema, ne zjapi prazan.

Dvadesetak godina kasnije i njegov je stariji sin Danijel zbog poljoprivrede dao otkaz i s bratom Darkom 2009. osnovao tvrtku Herbea koja se bavi proizvodnjom i preradom kamilice. Početna proizvodnja bila je oko pet tona, danas je oko 150. Imaju i 11 kooperanta koji proizvedu još 300 tona kamilice, uzgojene na 600 hektara zemlje. U ekološkoj proizvodnji Poslekovi imaju 160 hektara kamilice, a bave se i proizvodnjom ekološkog pira, na 20-ak hektara. Poslije svakog branja kamilice siju stočni grašak za zelenu gnojidbu. U maloprodaji se nikada nisu vidjeli, a širit će se dok oni mogu sve kontrolirati.

– Mi smo djeca duhana, on nas je naučio što je to poljoprivreda i što je to posao. Zaista smo krenuli od nule, bili najamni radnici i trudili se da možemo ovo imati – izgovara 44-godišnji Darko Poslek pokazujući opremljen i izgrađen uz pomoć mjera i sredstava iz fondova EU proizvodni pogon svoje firme u poslovnoj zoni u Virovitici u kojem se radi u tri smjene.

Roditeljski obrt nisu ugasili pa je Zora danas firma koja se bavi isključivo primarnom proizvodnjom kamilice i ujedno je i najveći kooperant tvrtke Herbea koja otkupljuje, prerađuje i obavlja plasman kamilice isključivo na inozemno tržište.

– Kroz ta dva poslovna subjekta zapošljavamo oko 30 djelatnika i tako osiguravamo egzistenciju za oko 120 ljudi. Izuzetno smo ponosni što možemo osigurati pristojne plaće ljudi su zadovoljni, a i mi s njima. Mislimo da radimo dobar posao i preporučujemo svima koji su vrijedni i žele naučiti nešto raditi da nam se pridruže kroz kooperaciju i proizvodnju kamilice – dodaje Darko koji je nakon srednje poljoprivredne upisao studij ekonomije.

Danijel je završio Agronomski fakultet, a stalnim usavršavanjem i informiranjem kroz seminare i radionice uvidjeli su braća koliko tržište Europske unije vapi za kamilicom jer su se i farmaceutska i kozmetička industrija okrenuli korištenju ljekovitih biljaka u svojim proizvodima.

– Hrvatska kamilica jedna je od najboljih u svijetu i mi se za plasman ne moramo brinuti – govore Poslekovi uvodeći nas u pogon za preradu kamilice koja se po branju suši u njihove 33 sušare na plin koje imaju u Špišić Bukovici.

Danijel nam objašnjava proces prerade i pokazuje vreće s kamilicom na kojima su ispisana imena proizvođača, tako da u svakom trenutku znaju čija se kamilica prerađuje. Sustav praćenja kvalitete kod njih je razvijen do najsitnijeg detalja.

– Latice se koriste u farmaceutskoj industriji – kaže. Od kamilice se uistinu iskoristi svaki dio, pa i prašina koja završava u filtar-vrećicama čaja.

– Mi smo se u ovom poslu prepoznali, volimo ga – kaže Danijel. – Kad ti loše vrijeme nanese štetu u polju, ne smiješ pasti u depresiju – dodaje Darko. Nadaju se da se o nasljednicima ne trebaju brinuti jer Darko ima dvoje, a Danijel troje djece. Baš kao što nisu morali brinuti ni Ivanka i Zlatko Poslek, sad umirovljenici i savjetnici u firmi svojih sinova koji ih plaćaju za minuli rad.