Obdukcija republikanaca 2012. pokazala je jedno, a onda je Trump pobijedio radeći drugo. Demokrati još prolaze obdukciju, a pobjeđuju

Demokrati su u Sjedinjenim Američkim Državama prije desetak dana ostvarili tri pobjede koje im daju nadu da mogu i na "midterm" izborima sljedeće godine vratiti Kongres pod svoju kontrolu i služiti kao korektiv predsjedniku Donaldu Trumpu u drugoj polovici njegova drugog mandata, ali – obdukcija još traje. Obdukcija Demokratske stranke koja će uvjerljivo pokazati od čega je umrla na posljednjim predsjedničkim izborima i kako može uskrsnuti: s kakvom politikom, kakvom porukom, kojom strategijom i, ne najmanje važno, kakvim vođom. Godinu dana nakon poraza od Donalda Trumpa i njegove trumpublikanske stranke (to više nije ona velika stara Republikanska stranka), Demokratska stranka još traži svoje novo "ja/mi" dok luta bespućima bez vlasti, bez puno nade i bez jasnog vođe. Prije godinu dana stranka je izgubila Bijelu kuću i oba doma Kongresa. Izgubila je svaku od ključnih "battleground" saveznih država u kojima se obično vodi najtješnja borba protiv republikanaca. Izgubila je i znatnu podršku među onim svojim tradicionalnim biračima kao što su radnici, pripadnici rasnih manjina i mladi. U anketama su američki demokrati ove godine pali na najnižu razinu podrške birača u posljednjih 35 godina. NBC-jeva anketa u ožujku je izmjerila 27-postotnu podršku registriranih američkih birača Demokratskoj stranci, a krajem listopada to je bilo 28 posto, manje-više isto. Ta posljednja NBC-jeva anketa, doduše, daje šansu demokratima godinu dana uoči "midterm" izbora za Kongres (važnih izbora na sredini predsjedničkog mandata) na način da 50 posto ispitanika smatra da Demokratska stranka treba preuzeti većinu u Kongresu, a 42 posto smatra da ta većina treba ostati republikanska. No, ta je anketa rađena za vrijeme "shutdowna" američke vlade, razdoblja nefunkcioniranja američke savezne javne uprave zbog obustave tekućeg financiranja izazvane nemogućnošću dogovora u Kongresu.
Stvarni život ne slijedi uvijek nalaze pametnih izvješća
