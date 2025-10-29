O svakoj povijesnoj osobi mogu se izreći vrlo različiti sudovi

Svako malo pokreće se rasprava o tome treba li današnjem Trgu Republike vratiti ime maršala Tita. Ne ulazeći u (ne)opravdanost takvog prijedloga, pitam se na temelju čega vrednujemo povijesne osobe. Za neke je Tito bio heroj, vođa Narodnooslobodilačke vojske, stvoritelj države u kojoj su narodi koji se međusobno nisu voljeli (da budem blag) ipak živjeli u miru više od četiri desetljeća. Za druge je Broz bio zločinac, nalogodavac masovnih likvidacija Hrvata i stvaratelj komunističke diktature koja je skončala u ratu i strašnim zločinima. Između te dvije ocjene nema kompromisa, nitko nije spreman popustiti i razmisliti o argumentima one druge strane.