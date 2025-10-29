Naši Portali
VELIKI LIKOVI POVIJESTI

O svakoj povijesnoj osobi mogu se izreći vrlo različiti sudovi

storyeditor/2025-10-27/PXL_130625_134242596.jpg
Emica ElvedjiPIXSELL
Autor
Neven Budak
29.10.2025.
u 11:28

Bilo bi dobro da to shvatimo i u raspravama o novijoj, pa i najnovijoj povijesti: uvijek će postojati zagovornici različitih ocjena, pa čak i potpuno kontradiktornih

Svako malo pokreće se rasprava o tome treba li današnjem Trgu Republike vratiti ime maršala Tita. Ne ulazeći u (ne)opravdanost takvog prijedloga, pitam se na temelju čega vrednujemo povijesne osobe. Za neke je Tito bio heroj, vođa Narodnooslobodilačke vojske, stvoritelj države u kojoj su narodi koji se međusobno nisu voljeli (da budem blag) ipak živjeli u miru više od četiri desetljeća. Za druge je Broz bio zločinac, nalogodavac masovnih likvidacija Hrvata i stvaratelj komunističke diktature koja je skončala u ratu i strašnim zločinima. Između te dvije ocjene nema kompromisa, nitko nije spreman popustiti i razmisliti o argumentima one druge strane.

Avatar Idler 3
Idler 3
12:03 29.10.2025.

Pavelić je isto povijesna osoba...projdite se ovakšnih bedastoća. Tito ne zasluživa trg nit vulicu i amen !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

