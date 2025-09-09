Novo suđenje Luki Miškulinu koji je Ivanu Mikuljanu nanio teške tjelesne ozljede radi kojih je ostao i slijep

Na Općinskom sudu u Vinkovcima danas je održana prva rasprava u kaznenom postupku protiv Luke Miškulina (26) koji je tereti da je Ivanu Mikuljanu nanio teške tjelesne ozljede po život radi kojih je Mikuljan trajno ostao bez vida. Podsjećamo kako je u veljači prošle godine, na Općinskom sudu u Vukovaru, Miškulin osuđen na pet godina i četiri mjeseca zatvora te je odmah od strane pravosudne policije bio prepraćen u zatvor. Istom presudom optuženi, Domagoj Culej, Gabrijel Čelik i Danijel Hodak optuženi su na uvjetne kazne zatvora. Miškulin se žalio na presudu, ali se isto tako žalilo i Državno odvjetništvo koje smatra da s presuda treba bolje obrazložiti.

-To znači da se treba utvrditi je li se radilo o nehaju ili namjeri o čemu će onda ovisiti i sama presuda. Ona, sukladno tome, može biti i niža ali i viša. Odredit će se i koja će kvalifikacija kaznenog djela biti – rekao je Mikuljanov odvjetnik Ivan Kalauz napominjući kako se optuženom na teret stavlja da se je postupio s namjerom nanošenja teške tjelesne ozljede. Kaže i kako su tijekom suđenja u Vukovaru izneseni brojni dokazi i provedena vještačenja te da očekuje kako će presuda biti brzo donesena. Inače, Miškulin je poslije provedenih nekoliko mjeseci u zatvoru pušten da se brani sa slobode.

U optužnici stoji kako je Luka Miškulin prišao Ivanu Mikuljanu te znajući da ga može teško tjelesno povrijediti stisnutom šakom zadao mu jedan vrlo snažni udarac u predjelu lijeve strane lica pristajući da tako izazove opasnost za njegov život. Od tog udarca je, kako se dalje navodi, Mikuljan pao na leđa i pri tome zatiljkom glave udario u betonsko tlo i ostao nepomično ležati. Pri tome je zadobio teške ozlijede glave u vidu prijeloma lijeve očne orbite, prijeloma luka lijeve jagodične kosti, prijeloma sinusa gornje čeljusti, nagnječnorazderne rane periorbitalno lijevo, višestruka krvareća nagnječenja mozga te prijelom tjemenozatiljne regije glave lijevo koje ozljede su teške I opasne po život. Došlo je i do oštećenja centra za vid u zatiljnom dijelu mozga što je dovelo i do naknadnog gubitka vida odnosno sljepoće u oba oka kod Mikuljana.

Do sukoba je došlo u Vinkovcima, kolovozu 2018. godine, i on je, kako se navodi, dogovoren preko Facebooka i telefonom i to kao osveta za raniji sukob do kojeg je došlo nekoliko dana ranije u obližnjim Rokovcima. Paralelno s kaznenim postupkom Kalauz i Mikuljan su pokrenuli i građansku parnicu radi naknade štete ali je ona stopirana do završetka kaznenog postupka. U isto vrijeme Mikuljan je ostao trajno slijep, ima i druge zdravstvene probleme te je ovisan o pomoći brata i oca.