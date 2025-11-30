Mještani Novog Vinodolskog o dramatičnoj sceni nakon što su u eksploziji stradala djeca: 'Bili su obliveni krvlju'

Novi Vinodolski i dalje je potresen nakon jučerašnje snažne eksplozije u kojoj su ozlijeđena trojica dječaka. Dok mještani pretpostavljaju da je riječ o zaostaloj mini iz Drugog svjetskog rata, policija potvrđuje samo da je pronađena nepoznata naprava, ali ne otkriva njezinu vrstu. Na mjestu događaja RTL doznaje da su se dječaci igrali u improviziranim skrovištima, a sve je završilo eksplozijom. "Radili su ta skloništa svoja. Nešto su iskopali iz zemlje i to su gađali kamenjem i eksplodiralo je", opisao je jedan od mještana za RTL. Da su napravu dirali rukama mogla se dogoditi velika tragedija.

Marijan Krpan prisjetio se trenutka kada se sve dogodilo. Kaže da su oko 14 sati čuli izuzetno snažnu detonaciju: "Istrčali smo iz kuće da vidimo šta je. Primijetili smo dvoje djece kako trče usplahireno. Jedan je zaostajao. Šogor se spustio. Primijetio je da je sav u krvi. Pozvali smo hitnu službu. Hitna je relativno brzo došla, nakon 15 tak minuta. U međuvremenu su stigla i druga djeca koja su bila, svi su bili vidno u šoku. Bili su obliveni krvlju, izranjavani. Hitna je uzela, odveli su ih u KBC gdje su ih sanirali. Koliko čujem rane su površinske. Nitko nije, na svu sreću, ozbiljnije ozlijeđen". Gradonačelnik Tomislav Cvitković potvrdio je dobre vijesti: "Razgovarajući sa ravnateljem bolnice djeca bi, po svemu sudeći, sutra trebala bit puštena svojim kućama".

Policija je ponovno pregledala područje, uključujući i korištenje psa za detekciju eksploziva, te navodi da nema opasnosti za građane. "Tijekom današnjeg dana još je dodatno obavljen protueksplozijski pregled, ponovni, iako je i jučer prije očevida obavljen još jedan, a danas je i uz korištenje psa za detekciju eksploziva obavljen pregled užeg i šireg mjesta događaja kojim nisu pronađeni nikakvi sumnjivi predmeti odnosno minsko-eksplozivna sredstva", rekla je glasnogovornica Ankica Kolić. No mještani podsjećaju da je riječ o području na kojem su tijekom Drugog svjetskog rata bili talijanski bunkeri i da je to mogla biti mina: "Ovo vam je bunker tu. Tu su bili talijanski položaji za vrijeme drugog svjetskog rata". Unatoč tome, ostaje nepoznato je li eksplodirala ratna zaostavština, opasni predmet koji je netko odbacio ili pirotehnika.

Stručnjaci upozoravaju da ovakve situacije često završavaju teškim i trajnim posljedicama. Specijalist dječje kirurgije i predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka Nado Bukvić, podsjetio je na brojne slučajeve iz prošlosti: "Te ozljede znaju biti i nažalost često su bile katastrofalne u smislu smrtnih ishoda, a onda ako i ne smrtnih ishoda teških doživotnih invalidnosti. Imali smo mi djece koja su ostajala i bez jedne ruke i bez druge, bez šake, bez dva-tri prsta, bez palca pa ozlijede oka, lica. Svega je tu bilo. Bilo je i perforantnih rana takozvanih kad su rane odnosno ozljede probile grudni koš, trbuh sa ozljedama crijeva-pluća. Svega je bilo". Prisjetio se i jednog posebno potresnog slučaja dječaka iz Gospića iz 2000. godine: "On je ostao kompletno bez desne šake, a cijelo vrijeme dok je bio u bolnici nije ni skužio da nema desnu šaku. Dečko ima 12-13 godina. Mi smo ga već pripremali u tom nekom rehabilitacionom smislu, psihološkoj podršci i svemu ostalome, on nije bio ni svjestan. On je u svojoj svijesti pomicao prste i formirao šaku a praktički nije bilo ničega".