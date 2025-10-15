Novi udar na online trgovine, u pripremi rigorozna pravila za ove proizvode: Uvodi se i digitalna putovnica

Europsko vijeće odobrilo je nova pravila kojima se povećava sigurnost igračaka na tržištu EU-a. Ova odluka ima za cilj suzbiti prodaju nesigurnih igračaka, posebice onih kupljenih putem internetskih platformi poput AliExpressa, Amazon Marketplacea, Sheina i Temua. Prema studiji udruženja Toy Industries of Europe, koje zastupa vodeće proizvođače igračaka, čak 80% nebrendiranih igračaka kupljenih na ovim platformama ne zadovoljava sigurnosne standarde EU-a. Među problematičnim proizvodima nalaze se zviždaljke s dugim uzicama koje predstavljaju rizik od gušenja, sluz s borom koji može oštetiti reproduktivni sustav, te magnetske igračke koje djeca mogu progutati. Kako bi se osigurala usklađenost s propisima, sve igračke na tržištu EU-a morat će imati digitalnu putovnicu proizvoda. Ovaj dokument omogućit će potrošačima i regulatorima jednostavnu provjeru sigurnosti igračaka, dok će uvoznici morati dostaviti putovnice na granicama EU-a. Novi IT sustav automatski će pregledavati putovnice i označavati pošiljke za detaljne carinske kontrole. Pravila čekaju konačno odobrenje Europskog parlamenta, a potpuna primjena započet će nakon prijelaznog razdoblja od 4,5 godina, kako bi se industrija prilagodila novim zahtjevima.

"Ova pravila olakšat će borbu protiv nesigurnih igračaka i osigurati poštenu konkurenciju za sve proizvođače“, priopćilo je Europsko vijeće. Sylvia Maurer, direktorica koordinacije zagovaranja u organizaciji za zaštitu potrošača BEUC, pozdravila je uvođenje digitalnih putovnica kao ključni korak za bolju sljedivost i nadzor. Istaknula je i potrebu za većom odgovornošću online platformi, posebice kada nije moguće identificirati odgovorne gospodarske subjekte. Nova uredba proširuje zabranu kancerogenih, mutagenih i reproduktivno toksičnih tvari, uključujući endokrine disruptore poput bisfenola i ftalata, koji mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući smanjenje plodnosti i povećan rizik od hormonski osjetljivih karcinoma. Djeca su posebno osjetljiva na ove tvari zbog razvoja njihovog endokrinog sustava i mozga. Također, ograničava se upotreba PFAS-a, tzv. „vječnih kemikalija“, povezanih s rakom i drugim rizicima, uz iznimke za određene elektroničke komponente, javlja Euronews.

Pitanje PFAS-a već je dulje vrijeme na dnevnom redu EU-a. Danska, Njemačka, Nizozemska, Norveška i Švedska zajednički su 2023. predložile gotovo potpunu zabranu ovih tvari prema uredbi REACH. Europska povjerenica za okoliš Jessika Roswall, koja je testiranjem potvrdila prisutnost PFAS-a u svom tijelu, naglasila je potrebu za brzim djelovanjem. "Moj prioritet je zabrana PFAS-a u potrošačkim proizvodima u EU", kazala je.

U međuvremenu, platforma Temu suočava se s kritikama zbog prodaje neusklađenih proizvoda. Europska komisija ranije je utvrdila da Temu krši Zakon o digitalnim uslugama jer nije adekvatno procijenio rizike ilegalnih proizvoda. BEUC je dodatno označio Temu kao 'ulaznu točku za opasne proizvode u Europu'. U vrijeme objave, Temu nije odgovorio na zahtjev Euronewsa za komentar.