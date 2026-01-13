Novi šef kabineta Zelenskog jedan je od najpopularnijih ljudi u zemlji, Rusi mu pokušali otrovati suprugu

Treća sreća... Hoće li general-pukovnik Kirilo Budanov (40) kao treći šef predsjedničkog ureda donijeti Volodimiru Zelenskom više sreće od prethodnika Andrija Jermaka koji je dao ostavku usred korupcijskog skandala ili prvog šefa kabineta Andrija Bohdana kojeg je Zelenski sam smijenio nakon samo devet mjeseci na toj dužnosti, jednoj od najmoćnijih u ukrajinskoj političkoj konstelaciji? Bohdan je, naime, morao otići jer je radio za bivšeg premijera Mikolu Azarova, pa je bio obuhvaćen zakonom u lustraciji, a pisalo se 2019. i o nekim financijskim malverzacijama oko kredita. Zelenski je u veljači 2020. procijenio da mu je prevelik teret, pa je doveo Jermaka, koji je zaglibio još dublje, toliko da su mu agenti za borbu protiv korupcije pretresli stan. Novi šef ureda, a time po nekima i drugi najmoćniji čovjek u Ukrajini, otprije nekoliko dana je Budanov, šef ukrajinske vojne obavještajne službe. Prvi put Zelenski je za šefa kabineta imenovao profesionalnog vojnika, a ne odvjetnika. U javnosti je popularan, vole ga ljudi, kao šef obavještajne službe nanizao je sjajne rezultate, a mnogi ga vide i kao potencijalnog predsjedničkog kandidata na izborima, uz bok Zelenskom i Valeriju Zalužnom, koji su nešto popularniji u anketama od njega. Institut Socis prošlog je mjeseca objavio anketu prema kojoj bi Budanov u prvom krugu predsjedničkih izbora dobio 5,7 posto glasova, dok bi Zelenski i Zalužni mogli računati na više od 20 posto. No, prema toj istoj anketi, Zalužni i Budanov u drugom krugu mogli bi preteći Zelenskog. Budanov će na novoj poziciji biti još vidljiviji, iako ni kao čelnik tajne službe nije bježao od novinara kojima ni u jednom razgovoru nije rekao da ima predsjedničke ambicije. Samo je Zelenski dao više intervjua od njega.

Budanov je s 39 godina dosad najmlađi šef predsjedničkog ureda, kao što je 2020. postao i najmlađi šef vojne obavještajne službe HUR. Od 2014. sudjelovao je u operacijama u Donbasu, gdje je bio dva puta ranjavan, i na područjima Ukrajine koja je Rusija okupirala te godine. Nakon diplome na institutu kopnenih snaga u Odesi 2007.godine, vojnu karijeru započeo je u specijalnim snagama (HUR) Ministarstva obrane. Prema medijskim izvješćima, sudjelovao je u nizu tajnih specijalnih vojnih operacija i proglašen je vitezom Reda za hrabrost, jednim od nekoliko državnih odlikovanja koje je zaslužio. The New York Times je objavio da je Budanov bio jedan od pripadnika elitne Jedinice 2245 koju je obučavala CIA. Navodno je 2016., dok je još bio potpukovnik, predvodio jedinicu specijalnih snaga u amfibijskom napadu na okupirani Krim kako bi postavio eksploziv na aerodrom. No, nakon slijetanja napali su ih iz zasjede ruski komandosi. Ukrajinske snage uspjele su se povući na teritorij pod kontrolom Ukrajine. Budanov je, prema neslužbenim informacijama, prevezen u Sjedinjene Države na liječenje u Nacionalni vojni medicinski centar Walter Reed nakon što je ranjen u borbama u Donbasu.

Mnogo poznatiji je, piše DW, postao nakon početka ruske invazije u veljači 2022. "Danas je Budanov poznat i stručnim službama na Zapadu, nakon što je obavještajna služba spektakularnim napadima dronovima na vojne aerodrome i druge ciljeve duboko na ruskom teritoriju dospjela na naslovnice svjetskih medija. Uslijedili su napadi na ruske borove, rafinerije i naftne terminale na Crnom moru. Nakon potapanja dvaju ratnih brodova od strane HUR-a, Zelenski je Budanovu u veljači 2024. dodijelio naslov Heroj Ukrajine", navodi DW. U rujnu 2022. bio je uključen u najveću operaciju razmjene zarobljenika između Ukrajine i Ruske Federacije, kada se 215 ukrajinskih branitelja vratilo kući, uključujući više od 100 boraca i zapovjednika poznate Azovske pukovnije. O Budanovu se pisalo i kad je u studenom prošle godine s jedinicama vojne obavještajne službe helikopterom sletio u područje Pokrovska, grada na zapadu Donecke oblasti, koji je ruska vojska tada već proglasila zauzetim. Na početku ukrajinske protuofenzive u lipnju 2023. pojavio se video u kojem pola minute šuti pred kamerom, uz natpis "Slijedi još, planovi vole tišinu", a u drugom videu objavljenom u povodu Dana obavještajaca puše u svjećice na torti uz zvukove eksplozija. Snimio se uz tortu u obliku karte Ruske Federacije koju je dobio za rođendan.

No, nije mu uvijek sve išlo po planu. U jesen 2022. predviđao je da će ukrajinska vojska do ljeta 2023. biti na Krimu. DW podsjeća i na jednu od najpoznatijih operacija pod Budanovom, vrbovanje ruskog vojnog pilota Maksima Kuzimova, koji je u kolovozu 2023. s helikopterom Mi-8 preletio u Ukrajinu, no šest mjeseci kasnije ubijen je u Španjolskoj. Pretpostavlja se da su ga smaknuli ruski obavještajci. Uz to, krajem 2024. u nekim se ukrajinskim medijima pisalo da bi ga Zelenski mogao smijeniti s mjesta šefa HUR-a zbog lošeg planiranja i gubitaka. Rusi su ga pokušali likvidirati u više navrata. Početkom travnja 2019. godine, na primjer, njegov automobil Chevrolet Evanda digao je u zrak Rus s dokumentima na ime Aleksej Lomaka. Postavio je eksploziv koji je prerano detonirao. Napadač i diverzantska skupina osumnjičena za taj pokušaj atentata su privedeni. U jesen 2023. ukrajinska vojna obavještajna služba izvijestila je da je Budovanova supruga Marianna otrovana, zajedno s nekoliko časnika. Završila je u bolnici sa simptomima trovanja, no pomoć je potražila na vrijeme, pa je preživjela. Glasnogovornik tajne službe Andrij Jusov potvrdio je da je Marianna otrovana teškim metalima i da će po izlasku iz bolnice nekoliko tjedana biti liječničkim nadzorom.

– Testovi su otkrili elemente kao što su arsen i živa – rekao je bivši šef ukrajinske obavještajne službe Valerij Kondratjuk za ukrajinsku televiziju NW. I nekoliko djelatnika tajne službe imalo je simptome trovanja, ali nešto blaže. – Ne govorimo o tjelohraniteljima koji prate Budanovljevu suprugu, već o visokim dužnosnicima, šefovima pojedinih odjela koji su posebno odgovorni za operacije u Rusiji – kazao je Kondratiuk. Glasnogovornik HUR-a Andrej Jusov kasnije će potvrditi kako Ukrajina sumnja kako je Rusija umiješana u trovanje. – Istraga će još pokazati je li to tako, ali to je trenutačno naša glavna hipoteza", rekao je. Marianna, psihologinja po zanimanju, rođena je u selu Stavišče u Kijevskoj oblasti, a u intervjuu za magazin Elle u otkrila je da je supruga upoznala 2013., uoči prosvjeda protiv iznenadne objave tadašnje ukrajinske vlade da ne želi potpisati planirani sporazum o pridruživanju s Europskom unijom. Marianna se kandidirala na izborima za Gradsko vijeće Kijeva ispred stranice UDAR Vitalija Klička, no nije osvojila mandat. Ipak, godinu dana nakon izbora Kličko ju je izabrao za svoju savjetnicu, povjerivši joj i resor borbe protiv korupcije. Suprug joj je bio velika podrška.

– Sve se promijenilo 24. veljače 2022. – rekla je u intervjuu za Elle o danu kada je počela ruska agresija. – U večernjim satima 23. veljače, suprug mi je rekao da će potpuna invazija početi u 5 ujutro. Spakirali smo se i otišli na njegovo radno mjesto – rekla je i prisjetila se kako je te večeri promatrala pripremu prvih skupina specijalnih snaga koje su trebale ići u Gostomel. Svi su čekali i jeli hamburgere iz McDonald'sa. Bili su spremni za bitku. Ni ona ni njezin suprug nisu razmišljali o tome da se skloni u inozemstvu. Nije htjela ostaviti muža. Kazala je da je njih gotovo i da nije bilo mirnodopskog vremena jer se nekoliko mjeseci nakon upoznavanja na Majdanu počeli odvijati dramatični događaji, uslijedila je ruska aneksija Krima i borbe u Donbasu. – Navikla sam živjeti u stalnom stanju pripreme i iščekivanja. Stoga za mene prvi dani invazije nisu bili šok. To je ono što je Carl von Clausewitz nazvao maglom rata, kada se osjeti i prije nego što počne – kazala je. Od 2015. do 2017. bila je uključena u volonterske aktivnosti u vojnoj bolnici u Kijevu. Posjećivala je supruga kada je bio drugi put ranjen. – Bilo je toliko ranjenih da nije bilo dovoljno ruku da se brinu o njima. Doslovno smo radili sve – dodala je.

Supružnici su u intervjuima govorili da su se praktički preselili u ured šefa obavještajne službe tog 23. veljače 2022. – Moja draga je uvijek sa mnom, ona živi sa mnom u uredu 24 sata dnevno – otkrio je Budanov u razgovoru za Radio Slobodu u kolovozu 2023. U intervjuu za The War Zone te iste godine govorio je i o napadima na ruskom teritoriju. Nikada nisu, rekao je, službeno potvrdili napade na Moskvu. – Mogu podijeliti svoje mišljenje o tim napadima. Svi gore navedeni čimbenici jasno se podudaraju s napadima unutar Rusije. Pogotovo kada govorimo o očito smanjenoj potražnji za ruskim oružjem jer kada cijeli svijet vidi da neki dronovi napadaju Moskvu, nitko više ne želi kupovati ruske sustave protuzračne obrane. A to je za njih vrlo bolno. Postoji potpuno suprotna situacija u pogledu potražnje za sustavima naoružanja. Postoji vrlo velika potražnja za ukrajinskim dronovima. Sada ih ne možemo prodavati jer se svi koriste za ratovanje, ali nakon što rat završi, to će dobiti na punom značenju – kazao je. Osvrnuo se i na psihološku ulogu napada duboko u Rusiji, uključujući Moskvu. – Sad rusko stanovništvo, a posebno velika ruska poduzeća, doista počinju osjećati utjecaj rata. Jer prije toga, rat se za njih odvijao samo na televiziji. Da, imao je određeni financijski utjecaj na velike igrače, ali manji nisu bili ni dotaknuti – naglasio je i dodao da ti napadi potkopavaju i vjeru stanovništva u svemoćni ruski režim. Građani počinju postavljati logična pitanja poput – gdje je naša protuzračna obrana koja bi nas trebala štititi? HUR je objavio da je Kirilo Budanov preživio više od desetak pokušaja ubojstva.

– Naravno, poduzimaju se sve sigurnosne mjere, ali to ne utječe na njegov rad. Mislim da se prije Putin i njegovo najbliže okruženje trebaju bojati – naglasio je glasnogovornik Jusov. U razgovoru s ukrajinskim novinarom Dmitrom Komarovim o pokušajima atentata rekao da su oni svojevrsno priznanje i da će samo pokazati da je on kao šef ukrajinske obavještajne službe radio svoj posao kako treba. "Od Budanova se na mjestu šefa predsjedničkog ureda očekuje da ured usmjeri više prema vojnim pitanjima nego njegovi prethodnici. No i on će vjerojatno sudjelovati kao diplomat u pregovorima", navodi DW i podsjeća da je krajem studenoga već sudjelovao na pregovorima između predstavnika SAD-a i Rusije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. – Ovo je ogromna poruka Putinu, u kojoj mu se govori 'spremni smo za vas i nećete pobijediti'. Predsjednik ima svog glavnog čovjeka koji radi uz njega i stalno ga savjetuje, a to je znak da će Zelenski strateški osmisliti Ukrajinu kako bi postigla najbolji mogući rezultat – prenosi Daily Mirror izjavu izvora nakon što je Zelenski Budanovu povjerio novu važnu funkciju. List ističe da je Budinov godinama nadmudrivao Putinove špijune svojim "kreativnim pristupom obavještajnim operacijama" protiv Rusije, poput lažiranja smrti zapovjednika proukrajinske ruske milicije Denisa Kapustina kojeg je Moskva planirala likvidirati. Poznato je i kako je prevario moskovske špijune koji su mu dali pola milijuna dolara kao naknadu za Kapustinovo lažirano ubojstvo. Možemo samo zamisliti njihove izraze lica kada su pogledali video u kojem Budinov pozira pored živog i zdravog Kapustina.

– Čestitam ti, kako kažu, na povratku u život – rekao je Budanov Kapustinu. CNN je izvijestio i da su Ukrajinci u Sudanu vjerojatno bili uključeni u napad na Snage za brzu potporu (RSF) dronovima. Riječ je o miliciji koja je podržavala Wagner u Sudanu. – Bilo gdje u svijetu tražit ćemo i loviti ruske vojne kriminalce i prije ili kasnije ćemo ih pronaći – kazao je Budanov i dodao kako ne može ni potvrditi ni poreći te informacije. U travnju 2023., Okružni sud Lefortovo u Moskvi izdao je nalog za uhićenje Budanova zbog njegove povezanosti s ukrajinskim napadom na Krimski most 2022. godine. Rusija ga je optužila za stvaranje terorističke zajednice, ilegalnu nabavu oružja i eksplozivnih naprava. – Zadovoljan sam. Ovo je dobar pokazatelj našeg rada i obećavam da ću raditi još bolje – glasio je njegov komentar. Ono što ruska vlada smatra terorizmom, on je nazvao oslobođenjem. Američke obavještajne službe sumnjale su da je bio uključen i u atentat na Darju Duginu, kćer istaknutog ruskog političara i Putinova ideologa Aleksandra Dugina.

– Sve što ću komentirati jest da smo ubijali Ruse i ubijat ćemo Ruse bilo gdje u svijetu do potpune pobjede Ukrajine – kazao je Budanov. U prosincu 2023., Okružni sud u Moskvi izdao je nalog za njegovo uhićenje u odsutnosti zbog počinjenja 104 terorističkih djela od travnja 2022. do rujna 2023. Moskva tvrdi da je organizirao i izveo više od 100 zračnih napada bespilotnim letjelicama na teritoriju Rusije. Budanov je bio i član ukrajinske delegacije na pregovorima o okončanju ruske blokade Crnog mora, a najmanje je dva puta posjetio trupe na prvoj crti bojišnice u istočnoj Ukrajini. U intervjuu za Reuters prošlog lipnja rekao je kako vjeruje da Ukrajina može postići pobjedu protiv Rusije samo vojnom silom. Također je opisao kako bi Ukrajina uzvratila udarac ako ima pravo oružje. – Strategija je vrlo jednostavna. Stabilizirati situaciju. Primiti potrebnu količinu opreme i pripremiti potrebnu količinu snaga i sredstava za početak protuofenzive kako bismo vratili cijeli naš teritorij – rekao je.

Očekivanja od novog šefa ureda ukrajinskog predsjednika su velika. – Dolazimo do ključne faze rata i svi žele da uskoro završi. Ali, jako je važno za budućnost Ukrajine kakvo je rješenje i kako pregovarati između Putinove nespremnosti da promijeni stav i očitog neprijateljstva predsjednika Trumpa prema Kijevu. Istodobno, Trump je puno puta pokazao svoj entuzijazam za održavanje onoga što smatra prijateljstvom s Putinom, a za to je potreban strateg da bi se oko toga pregovaralo. Ali, istovremeno se predsjednik priprema da ovi takozvani mirovni pregovori propadnu i da se rat nastavi, pa će Budanov smanjiti sigurnost u višim ešalonima vlasti – kazao je izvor Daily Mirroru. Budanov je ogroman trn u oku ruskim obavještajcima. Misli li da imaju ploču za pikado s njegovim likom u FSB-u, upitao ga je novinar Howard Altman. – Ne znam, nisam bio tamo – odgovorio je uz širok osmijeh.