Novi ruski napadi na Ukrajinu, u Harkivu poginule četiri osobe

Rusija je u utorak rano ujutro izvela najsnažniji i najkoncentriraniji val raketnih napada na dva najveća ukrajinska grada ove godine, objavili su ukrajinski dužnosnici i mediji, pri čemu su u sjeveroistočnom gradu Harkivu poginule četiri osobe. Šef kijevske vojne uprave Timur Tkačenko izjavio je da je glavni grad Kijev bio izložen kratkom, ali intenzivnom raketnom napadu.

Reutersovi očevici čuli su eksplozije u gradu, no zasad nema službenih informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti. Telegram kanali koji prate situaciju u Ukrajini naveli su da je tijekom noći, u razdoblju od oko sat vremena, lansirano približno 20 balističkih projektila, opisujući taj napad kao najintenzivniji ove godine. Reuters nije mogao neovisno potvrditi navode s Telegrama. Ukrajinske oružane snage zasad nisu komentirale puni razmjer napada, a iz Rusije nije bilo komentara o napadima.

U Harkivu, gradu udaljenom oko 30 kilometara od granice i čestoj meti ruskih udara, regionalni guverner Oleh Sinjehubov izjavio je da su četiri osobe poginule u napadu na rubni dio grada. Dodao je da je šest osoba ozlijeđeno. Rusija od početka invazije u veljači 2022. godine učestalo napada ukrajinske gradove raketama i dronovima, ciljajući energetsku infrastrukturu i ostavljajući milijune ljudi bez struje i grijanja tijekom zime, dok se obrambeni sustavi Kijeva sve teže nose s presretanjem napada.