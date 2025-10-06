Novi 'Gaddafi' protjerao je Macrona, okrenuo se Putinu i pokrenuo zemlju

Tražite li nekog tko bi bio simbol ovog dinamičnog vremena u kojem je vanjska politika opet najvažnija, ne tražite ga u Americi ili Europi, pa ni u Latinskoj Americi ili Aziji. Pogledajte malo u Afriku. Tamo se svašta zbiva iza zastora Ukrajine i Gaze. Ondje već nekoliko godina primat preuzimaju Rusija i Kina okorištavajući se lošim nasljeđem Zapada vezanog za eksploataciju i ropstvo. Iako ni novi partneri, kako ih se danas naziva, nisu nužno mnogo bolji, njihov utjecaj ne bi bio moguć bez pojave novih lidera u zemljama koje često odlikuju granice povučene pod pravim kutem. Jedan je od takvih Ibrahim Traoré, privremeni predsjednik Burkine Faso. Iako granice te zemlje ne prate u potpunosti obrasce karakteristične za veći dio Afrike, njezina povijest ostaje jednako zanimljiva i u mnogočemu slična.