Njemački analitičar: Ovo je kraj NATO-a kakvog poznajemo, Europa mora sama organizirati obranu

Nakon prijetnji SAD-a u sporu oko Grenlanda, politolog Carlo Masala smatra da je Sjevernoatlantski pakt pretrpio veliku štetu. - Doživljavamo posljednje dane NATO-a kakvog smo poznavali - smatra on. Europa sada mora sama organizirati svoju obranu. Stručnjak za obranu Carlo Masala tvrdi kako Europa sada hitno mora organizirati svoju obranu. - Sama prijetnja da će se napasti teritorij saveznika mijenja sve - rekao je politolog u intervjuu za „Geoökonomie“ u okviru „Süddeutsche Zeitung Dossier“.

- To je za mene već kraj NATO-a kakvog poznajemo - poručio je. Čak i bez formalnog izlaska SAD-a, savez je u svom dosadašnjem obliku faktički završen, jer se Europa više ne može oslanjati na sigurnosna jamstva. - Doživljavamo posljednje dane NATO-a kakvog smo poznavali - kazao je Masala, profesor međunarodne politike na Sveučilištu Bundeswehra u Münchenu. Masala vjeruje da se unutar Europe mora okupiti koalicija voljnih kako bi se organizirala obrana kontinenta. Dodao je kako ne vjeruje da Europska unija može dati zajednički odgovor.