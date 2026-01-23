Njemački analitičar: Ovo je kraj NATO-a kakvog poznajemo, Europa mora sama organizirati obranu

Nakon prijetnji SAD-a u sporu oko Grenlanda, politolog Carlo Masala smatra da je Sjevernoatlantski pakt pretrpio veliku štetu. - Doživljavamo posljednje dane NATO-a kakvog smo poznavali - smatra on. Europa sada mora sama organizirati svoju obranu. Stručnjak za obranu Carlo Masala tvrdi kako Europa sada hitno mora organizirati svoju obranu. - Sama prijetnja da će se napasti teritorij saveznika mijenja sve - rekao je politolog u intervjuu za „Geoökonomie“ u okviru „Süddeutsche Zeitung Dossier“.
- To je za mene već kraj NATO-a kakvog poznajemo - poručio je. Čak i bez formalnog izlaska SAD-a, savez je u svom dosadašnjem obliku faktički završen, jer se Europa više ne može oslanjati na sigurnosna jamstva. - Doživljavamo posljednje dane NATO-a kakvog smo poznavali - kazao je Masala, profesor međunarodne politike na Sveučilištu Bundeswehra u Münchenu. Masala vjeruje da se unutar Europe mora okupiti koalicija voljnih kako bi se organizirala obrana kontinenta. Dodao je kako ne vjeruje da Europska unija može dati zajednički odgovor.
kad za vojnike računaš ljude koji nisu sigurni jesu li se probudili kao muško ili žensko, onda baš i nemaš neku alternativu biti američki vazal... problem europe je totalno odsustvo razuma, logike, a prije svega prihvaćanja da su se promjene u svijetu već dogodile, i da je eu izvan igre, nakratko uletava na teren, ali je brzo izbačena. eu ima silna prava onima koji ne rade, eu je skrenula u dekadenciju, sve je bilo dobro dok je eu industrija rasla na kineskomm, ruskom, indijskom tržištu. sad je s time gotovo, te zemlje su konkurencija i samo eu industriji. eu je odbacila najjeftinije energente, ruske, a sa silno velikim plaćama radnika i skupom energijom nema šanse na svjetskom tržištu, pa se eu okreće protekcionizmu, koji eu zatvara od svijeta, nas sili ne sve skuplju robu, a generalno padamo. ili će eu smanjiti socijalna prava i povlastice, povećati dobnu granicu za penziju, smanjiti pomoći kojekakvim organizacijama otvorenog društva, ili će propasti. u kini se zna da samo svojim radom i sposobnostima možeš napredovati, eu radi kao da ima vreću novaca koja se stalno puni, pa može na pozicije na kojima se donose odluke instalirati nesposobne. u kini na vodeća mjesta dolaze dokazani i sposobni, u eu podobni. rezultat vidite, neodvojivi čepovi, silna ekološka regulacija, ograničenja, propisani sastav uprave tvrtki... na čelu eu su tri žene, svaka imala sudski proces zbog laži, pronevjere javnog novca.. što od takve eu očekujete?