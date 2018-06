Trump naljutio Njemačku i Francusku, Bijela kuća optužila Kanadu za izdaju!

Njemačka i Francuska su u nedjelju oštro kritizirale odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da naglo povuče podršku zajedničkoj izjavi država G7, te su ga optužile da uništava povjerenje i da se ponaša nekonzistentno.

Trump je summit G7 u Kanadi napustio ranije, a potom je na Twitteru napisao da povlači svoj potpis sa zajedničke izjave. Na toj društvenoj mreži je napao i kanadskog premijera Justina Trudeaua.

"Premijer Kanade Justin Trudeau ponašao se tako blago tijekom naših G7 sastanaka da bi nakon što sam otišao rekao da su 'američke tarife pomalo uvredljive' i da 'se njime neće manipulirati'. Jako neiskreno i nemoćno. Naše tarife su odgovor na njegovih 270 posto na mliječne proizvode!", napisao je Trump.

Njemačka i Francuska, članice G7, istaknule se da stoje iza zajedničke izjave usprkos Trumpovoj odluci.

"U nekoliko sekundi može se uništiti povjerenje s 280 slova na Twitteru", rekao je njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas.

Trumpovo ponašanje "zapravo nije iznenađenje, vidjeli smo to i kod klimatskog sporazuma i nuklearnog dogovora s Iranom", istaknuo je ministar iz reda socijaldemokrata, partnera u vladajućoj koaliciji Angele Merkel.

I Elizejska palača je u nedjelju objavila da Francuska i Europa i dalje podržavaju izjavu, dodavši da svatko tko se ne drži obveza koje su na summitu preuzete pokazuje svoju nedosljednost.

Trump je razljutio Europsku uniju, Kanadu i Meksiko kad je prošlog tjedna uveo tarife na čelik i aluminij. Dvije strane su u sukobu i zbog povlačenja Washingtona iz nuklearnog sporazuma s Iranom, kao i iz Pariškog sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena.

Foto: Reuters

"Moramo zadržati hladne glave i doći do pravih zaključaka", rekao je Maas.

Dodao je kako odgovor Europe mora biti još bliskija suradnja, obrana interesa i osnaživanje savezništva s državama poput Japana i Kanade.

"Ujedinjena Europa je odgovor na Ameriku na prvom mjestu", napisao je na Twitteru.

Visoki savjetnik Bijele kuće za trgovinu optužio je u nedjelju kanadskog premijera Justina Trudeaua da je izdao američkog predsjednika Donalda Trumpa svojim izjavama o američkoj trgovinskoj politici.

Larry Kudlow, čelnik Nacionalnog odbora za gospodarstvo, prozvao je kanadskog premijera "amaterom" zbog konferencije za medije održane nakon što je Trump u subotu napustio skup država G7.

Trudeauove izjave su potaknule Trumpa da povuče Sjedinjene Države iz zajedničke izjave G7 kojom je postignut krhki konsenzus o trgovinskom sporu između Washingtona i saveznika, rekao je Kudlow.

"Održao je konferenciju za medije i rekao da SAD vrijeđa. Rekao je da se Kanada treba izboriti za sebe. On tvrdi da smo mi izvor problema s tarifama. Neistinito u tome je ovo - oni imaju ogromne tarife", istaknuo je savjetnik u CNN-ovoj emisiji "State of the Union".

"Zapravo nam je zabio nož u leđa", zaključio je Kudlow.

Trudeau je na konferenciji najavio da će Kanada idućeg mjeseca donijeti mjere odgovora na Trumpovu odluku uvođenja tarifa na čelik i aluminij iz Kanade, Meksika i Europske unije.

Te su izjave, dane nakon što je Trump krenuo na put prema Singapuru gdje će se sastati sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom, naljutile američkog predsjednika koji je napao Trudeaua na Twitteru.

Kudlow je dodao kako je predsjednik u dobroj vjeri pregovarao o zajedničkoj izjavi s drugim članovima G7, da bi ga potom Trudeau napao. "To je izdaja", zaključio je savjetnik.