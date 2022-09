Naš novinar sjeo je s Debeljakom. On mu je otvorio dušu i odgovorio zašto je 'pukao' pred kamerama

Tomislav Debeljak, vlasnik Brodosplita i DIV Grupe još od početka rata u Ukrajini, pokušava spasiti splitski škver, zaposlenici su poslani kući, škver ne radi, otvoren je predstečaj, u nekim tvrtkama i stečaj, no Debeljak i dalje vjeruje da je ovo samo epizoda i da će spasiti poslovanje. Ovih dana je dao "neobičan" intervju Novoj TV. Na pitanje je li mazut u Vranjicu iscurio iz Brodosplita odgovorio je - da je on iz Samobora dovezao cisternu s 20 tona mazuta i izlio ga u more!? A na pitanje je li dužan već 5,5 milijardi kuna, odgovorio je da nije, nego 78 milijardi kuna.

Potom je odlučio sjesti s našim novinarom Davorom Ivankovićem i otvoriti dušu o svemu: objasnio je zašto je tako 'pukao' pred kamerama i što je želio poručiti. Odgovara bez ustezanja na pitanja o stanju u škveru, financijama, optužbama i aferi s curenjem mazuta s kojom je doveden u vezu. Govori o i ophodnim brodovima za Hrvatsku ratnu mornaricu koji se, kako tvrdi, ne mogu dovršiti nigdje drugdje.

- To je kao da nedovršeni Mercedes želite dovršiti u BMW-u, ne možemo graditi i prodavati po cijenama iz 2014, između ostalog je kazao Debeljak u intervjuu koji ekskluzivno objavljujemo u Premiumu Večernjeg lista u subotu u 11 sati.