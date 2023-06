Obavještajci: Šojgu se hvali uspjesima, ali samo želi jedno; Ukrajinci munjevito ubrzavaju svoje napade

Nakon uništenja brane Kahovka, poluotok Krim pod ruskom okupacijom suočava se s ozbiljnim problemima s opskrbom vodom. Operacije velike najavljene ukrajinske protuofenzive zasad se provode na najmanje četiri područja,izvještava Institut za proučavanje rata. Ruske snage raznijele su branu na rijeci Mokri Jali u Donjeckoj oblasti, što je uzrokovalo poplave s obje strane rijeke.

8:35 - Ruske tvrdnje o broju gubitaka u ukrajinskoj protuofenzivi su pretjerane, prema izvješćima britanske vojne obavještaje službe. Ministar obrane Sergej Šojgu preuveličava obrambene uspjehe kako bi poboljšao svoj javni imidž, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane. Pozvao je obrambenu industriju da udvostruči svoje napore i kritizirao je časnike zbog presporog slanja rezervnih vozila na crtu bojišnice. Šojgu se želi predstaviti kao "kontrolor strateških pitanja" dok Ukrajina ubrzava svoje napade, priopćilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva.

Zamjenica ukrajinskog ministra obrane, Hanna Maliar, objavila je oslobađanje Storozheva od strane ukrajinskih marinaca na svom Telegram kanalu.

"Državna zastava ponovno se vijori nad Storoževom i tako će biti sa svakim naseljem dok ne oslobodimo svu ukrajinsku zemlju", kazala je.

8:25 - Vrhovno ukrajinsko vojno zapovjedništvo priopćilo je u ponedjeljak da su njegove snage bile angažirane u teškim borbama na prvim linijama, dan nakon što je Kijev rekao da je postigao prve skromne uspjehe u povratu teritorija od Rusije u svojoj protuofenzivi. Dvadeset i pet bitaka odigralo se tijekom proteklog dana u blizini istočnog grada Bahmuta i južnije u blizini Avdiivka i Marjinka, sve u regiji Donjeck, ali i blizu Bilohorivka u regiji Luhansk, rekao je Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga. Reuters je također izvijestio da je Ukrajina u nedjelju rekla da su njene trupe napredovale prema tri sela u Donjecku: Blahodatne, Neskučne i Makarivka.

Tvrdnje se nisu mogle neovisno provjeriti, a ruski ih dužnosnici nisu odmah komentirali. Neki istaknuti ruski vojni blogeri tvrde da se borbe za Makarivku još vode, no i da su ukrajinske snage zauzele Blahodatne i Neskučne.

8:18 - Narod Sjeverne Koreje izražava punu potporu i solidarnost ruskom narodu, poručio je u ponedjeljak sjevernokorejski vođa Kim Jong Un, a izvještavaju tamošnji državni mediji. Kim Jong Un je svom ruskom kolegi uputio čestitku povodom nacionalnog ruskog praznika te još jednom podržao Rusiju nakon što je krenula agresija na Ukrajinu.

8:15 - UN-ova Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) priopćila je da postoji "značajna razlika" u podacima o razini vode na probijenoj brani Kahovka koja se koristi za hlađenje reaktora elektrane Zaporižja. Glavni direktor Rafael Grossi rekao je da mu je potreban veći pristup postrojenju jer bi mjerenja na ulazu u pogon mogla pokazivati čak dva metra više nego u rezervoaru.

Kada je razina vode ispod 12,7 m, pumpe ne mogu uzeti vodu iz rezervoara i transportirati je do postrojenja. "Moguće je da je ovo odstupanje u izmjerenim razinama uzrokovano izoliranom vodenom masom odvojenom od većeg tijela rezervoara", rekao je Grossi, no to će se znati tek kada iz agencije dobiju pristup termoelektrani, prenosi Sky News.

Odvojeni bazen za hlađenje u blizini rezervoara može poslužiti kao rezerva za postrojenje nekoliko mjeseci. Prošlog tjedna Ukrhidroenergo, operater akumulacije, rekao je Interfaxu da je razina vode pala ispod "mrtve točke" od 12,7 metara, dok je operater nuklearne elektrane, Ukrenergo, rekao da su razine vode bile zadovoljavajuće za elektranu kada se uzme u obzir bazen za hlađenje.

