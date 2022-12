Nakon niza skandala, osječki sud sada i bez predsjednika

Mjesto predsjednika Županijskog suda u Osijeku, čija su tri suca lani uhićena zbog sumnje u primanje mita u slučaju Mamić, očito baš i nije poželjna pozicija. I ne čudi to ako se prisjetimo niza skandala koji ga potresaju posljednjih godinu i pol. Zvonku Vrbanu, koji je nedavno u središte hrvatske, ali i europske javnosti došao zbog niza tužbi protiv novinara, jučer je istekao mandat na čelu tog suda. On je i jedini kandidat koji se javio na novi natječaj za predsjednika. No to što je jedini zainteresiran ne znači da će i dalje voditi taj četvrti po veličini sud u Hrvatskoj.

Vrban bez komentara

Naime, u javnosti se već ranije počelo špekulirati o tome kako do Vrbanova reizbora neće doći, a i neovisno o tim navodima, već je sada jasno kako izbor predsjednika neće teći glatko. Prvo što budi sumnju jest činjenica da je sjednica Državnog sudbenog vijeća održana tjedan dana prije isteka mandata, no na dnevnom redu nije bilo imenovanje predsjednika osječkog suda. Umjesto toga, predsjednik Vrhovnog suda RH Radovan Dobronić imenovao je suca koji će obnašati poslove sudske uprave do izbora predsjednika. Riječ je, zapravo, o vršitelju dužnosti, a ta je uloga pripala sucu Miroslavu Rošcu, inače glasnogovorniku tog suda, a počinje je obnašati danas.

Oglas za imenovanje predsjednika Županijskog suda u Osijeku objavljen je u Narodnim novinama još sredinom srpnja.

– Prijavu na oglas podnio je jedan kandidat, i to aktualni predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban. Postupak imenovanja predsjednika tog suda još je uvijek u tijeku, a o datumu i dnevnom redu sjednice na koju će biti uvršteno predmetno imenovanje javnost će biti pravovremena obaviještena – kaže nam Dijana Rožić Frlan, tajnica Državnog sudbenog vijeća.

S obzirom na to da je aktualnom predsjedniku mandat završavao 21. prosinca, DSV je, dodaje, zatražio od predsjednika Vrhovnog suda da ovlasti osobu za obavljanje poslova sudske uprave do imenovanja predsjednika. Miroslav Rožac na toj novoj funkciji može pak biti najviše godinu dana.

Zašto se upustio u borbu za još jedan mandat na sudu koji je, nažalost, lani i ove godine punio stupce crne kronike, Zvonko Vrban nam nije želio odgovoriti.

– Ne smijem ništa komentirati ni davati izjave. O izboru odlučuje DSV, a kada će to biti, meni nije poznato – kazao nam je kratko.

Uhićenje sudaca

Skandal koji je u njegovu mandatu definitivno potresao sud do temelja jest uhićenje trojice sudaca Zvonka Vekića, Darka Krušlina i Ante Kvesića nakon što ih je lani Zdravko Mamić javno optužio da su primili mito od njega. Krušlin je, podsjetimo, osudio braću Mamić i ostale u prvom sudskom postupku za izvlačenje novca iz Dinama, dok su Vekić i Kvesić potvrđivali drugu optužnicu protiv Mamića. Istraga protiv sudaca je pri kraju. U međuvremenu, Vrban je kao predsjednik suda protiv njih pokrenuo stegovni postupak zbog fotografija koje je Mamić plasirao u javnost kao dokaz druženja sa sucima. Vekić i Krušlin razriješeni su u međuvremenu sudačke dužnosti, dok je Kvesić privremeno udaljen od obavljanja sudačke dužnosti.

A stegovno je, doznalo se jučer službeno, bio prijavljen i sam Zvonko Vrban. Iako detalji nisu navedeni, neslužbeno doznajemo kako ga je ljetos prijavila Zrinka Šeks-Poštić, predsjednica Općinskog suda u Osijeku, navodeći kako je pokušao utjecati u jednom predmetu na tom sudu koji je, inače, u istoj zgradi kao i Županijski. No do samog stegovnog postupka neće doći.

– Predsjednik Vrhovnog suda odlučio je ne pokrenuti stegovni postupak jer je utvrdio da u njegovu postupanju nije bilo zloporabe ovlasti kao predsjednika suda, već je u konkretnom slučaju obavljao posao nadzora kao više tijelo sudske uprave – priopćio je u srijedu sudac Željko Pajalić, glasnogovornik Vrhovnog suda RH, ne iznoseći detalje.

Zvonko Vrban osvojio je jesenas i neslavnu titulu "Bully Lawyer of the Year" koju mu je dodijelilo Udruženje protiv SLAPP tužbi u Europi, CASE. Pojasnimo, SLAPP su tužbe koje protiv novinara i medija podižu moćne korporacije ili pojedinci kako bi ih zastrašili i zaustavili u radu. Vrban je izabran zbog serije tužbi protiv Telegrama, od kojeg traži ukupno 100.000 eura zbog povrede ugleda i časti.

