Najmanje sedam maloljetnika ranjeno u pucnjavi: 'Ovo mora prestati!'

Najmanje sedmero djece u dobi od 12 do 17 godina ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila u subotu navečer u središtu Indianapolisa, gdje se okupila veća grupa, priopćila je policija. Policajci su bili u patroli kada su čuli "nekoliko aktivnih hitaca" u blizini trgovačkog centra Circle Center oko 23:30 požurili su na mjesto događaja kako bi pronašli "veliku skupinu maloljetnika", uključujući šestero s ranama od vatrenog oružja, piše CNN.

"Iznimno nas zabrinjava što je toliko naših mladih ljudi večeras bilo žrtvama oružanog nasilja. Još jednom imamo situaciju u kojoj mladi ljudi rješavaju sukobe oružanim nasiljem, i to mora prestati", rekla je policija .

Sva ranjena djeca prevezena su u lokalne bolnice, a sedmo je kasnije stiglo u područnu bolnicu, dodajući da su sve žrtve u stabilnom stanju. Nije jasno što je dovelo do pucnjave ili koliko je ljudi otvorilo vatru. Nijedan osumnjičenik nije bio u pritvoru do nedjelje ujutro, prema policiji Indianapolisa, piše CNN.

#BREAKING #URGENT



🚨🚨🚨🚨



Mass shooting in Indianapolis, Indiana:



The shooting appeared to have happened outside T-Mobile in the Circle Centre Mall in downtown Indianapolis.



6 people taken to the hospital with injuries, at least 5 with gunshot wounds.



Still an active scene pic.twitter.com/ARi39a5TTT