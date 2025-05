Na Unwasted forumu nije se pričalo o problemima, nego o konkretnim rješenjima iz cijelog svijeta

U svijetu prepunom crnih naslova o klimatskim promjenama, zagađenju i energetskoj krizi, Opatija je ovih dana pružila nešto potpuno drugačije – nadu, inspiraciju i konkretne odgovore. Unwasted forum 2025 okupio je lidere promjena iz znanosti, mode, energetike, diplomacije i poduzetništva, a umjesto analize problema, fokus je bio na održivim rješenjima – onima koja već postoje i onima koja se upravo stvaraju.

U prostorima Amadria Parka Opatija, koje je za ovu priliku osmislila i opremila Altera u skladu s održivim konceptom, gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin svečano je otvorio Unwasted forum 2025 koji su pokrenule dvije vizionarke, modna dizajnerica Kristina Burja i Dina Dragija, predsjednica Youth Leadership Networka, koje su dokazale da kroz kanal mode, koji svi razumiju i diplomaciju mogu zajedno mijenjati svijet. “Naš forum bavi se održivim rješenjima i inovacijama u različitim sektorima. Vjerujemo da i naizgled nepovezani svjetovi mogu pronaći zajednički jezik,” poručuju organizatorice dok je Donato Kiniger Passigli, potpredjednik Svjetske akademije znanosti i umjetnosti ( WAAS), čiji su članovi bili Robert Oppenheimer i Albert Einstein, a koja je bila glavni pokrovitelj foruma, istaknuo je u svom govoru kako ovakav forum o održivim rješenjima od izuzetne važnosti za našu budućnost.

Jedan od najatraktivnijih govornika na forumu, Charles Oppenheimer, stručnjak za nuklearnu energiju, unuk Roberta Oppenheimera, rekao je da su upravo Kristina i Dina napravile nemoguće – na jednom mjestu spojile modu, nuklearnu energiju i znanstvenike u zajedničkoj misiji-stvaranje boljeg sutra.

Na okruglom stolu o nuklearnoj energiji, uz Openheimera govorili su i dr. Duško Čorak (INETEC), dr. Vladimir Jelavić (Ekonerg), dr.Ivica Bašić, suosnivač i direktor APOSS d.o.o. i prof. dr. Leon Cizelj (Institut “Jožef Stefan”), svaki sa stručnog aspekta ukazujući na realne prednosti i potrebu za većim razumijevanjem ove tehnologije u javnosti.

Na forumu je govorio i Dr. Staša Puškarić, (CTO, Marinex Project) hrvatski znanstvenik koji je razvio revolucionarnu metodu “Bijeli snijeg” – korištenje prirodnih mikroorganizama u oceanima za regeneraciju atmosfere. Ova biotehnološka inovacija ima potencijal značajnog smanjenja CO2 i oporavka klimatske ravnoteže planeta što je važno za naš opstanak.

Njegovo Kraljevsko Visočanstvo, crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš kroz svoju fondaciju predstavio je projekt EKOMED, inovaciju u prometu – tehnologiju koja omogućuje funkcioniranje klasičnih motora na komprimirani zrak, dok je Dubravka Štefanac Vinovrski, direktorica Korporativnih komunikacija i ESG u A1 Hrvatska, naglasila da su kao tvrtka predani postizanju nulte neto emisije do 2030. godine, a smanjenje emisija postižu ulaganjem u obnovljive izvore energije i u razne zelene inicijative kojima smanjuju svoj ugljični otisak te kroz cirkularnu ekonomiju elektroničkih uređaja.

Ovom forumu prisustvovala je i četvrta predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, koja je i osobno podržala temu cirkularne ekonomije. „Moramo djelovati lokalno i globalno kako bismo očuvali okoliš i učinili svijet ljepšim i čišćim. Danas nosim cipele napravljene od recikliranih plastičnih boca – sve ih više kupujem jer su udobne i praktične. “, objasnila je Grabar Kitarović te govorila o važnosti uloge lidera u izgradnji boljeg svijeta, koja nikada ne prestaje.

Poseban doprinos i pokroviteljstvo Unwasted forumu dala je Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu koja je od prve ideje organizatorica Kristine Burje i Dine Dragije bila uz njih jer je prepoznala veliki potencijal ovog spajanja različitih sektora te je na forumu govorila o održivom turizmu kao imperativu za budućnost.

„Održivost se, nažalost, sve više povlači iz fokusa globalnih prioriteta. U vremenu nesigurnosti i kriza, važno je podsjetiti da su ciljevi održivog razvoja ključni za stabilniju i pravedniju budućnost. Europska unija mora ostati dosljedna svojim vrijednostima, a Europski parlament ima odgovornost i snagu da ih provodi kroz zakonodavne okvire i konkretne politike. Europa mora biti svjetionik održivosti - ne samo za sebe, nego i za one koji nemaju našu financijsku i institucionalnu snagu. Moramo djelovati sada, jer buduće generacije računaju na nas.“- izjavila je Brnjac.

Kristina Burja već desetljeće koristi modu kao univerzalni jezik za pričanje važnih priča o održivosti što je rezultiralo brojnim suradnjama – od međunarodnog Green Fashion Weeka, suradnje s Hyundaijem, na njihovim međunarodnim održivim projektima, do suradnje s ribarom Božidarom Blaslovom na projektu Krie x Provir, koji je podržao i ACI, a koji je do sada iz mora izvukao 75 tona odbačenih ribarskih mreža kojima su dali novu vrijednost. Sve je to objedinjeno na ovom forumu kroz izložbu modnih statua i revije Green Fashion Weeka, gdje je pokazano kako se najloski otpad iz mora i tekstilni otpad regenerira i reciklira te ponovno koristiti u modnoj industriji. Svoje kreacije predstavili su Kristina Burja- Krie Design, Victoria Ladefoged iz Danske i Jeff Garner iz SAD-a.

Kao simbol inovacija, forum je zatvoren predstavljanjem hrvatske Nevere iz Rimac Automobila, čime je i simbolično poručeno da proizvodi budućnosti itekako imaju domaću adresu. Cijeli događaj podržali su svojim dolaskom Vedran Špehar, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Jure Leben, državni tajnik za okoliš, prostor, klimu i dijalog s nevladinim organizacijama u Uredu predsjednika Vlade Republike Slovenije.

I dok su s pozornice stizale znanstvene prezentacije, modni performansi i inspirativne poruke, ono što je Unwasted forum 2025 učinilo posebnim jest sinergija, toplina, optimizam i stvarna rješenja. Jer svijet ne treba još jednu listu problema – treba mjesta poput ovog gdje se govori jezikom nade.

