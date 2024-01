Na Sljemenu pao snijeg. U jednom dijelu Hrvatske se očekuje grmljavina

Uslijed promjene vremena koja je danas stigla u dijelove Hrvatske, a koja je donijela i manje nevrijeme u Zagreb i okolicu, na Sljemenu se jutros stvorio tanji snježni pokrivač. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na Puntijarki su zabilježena 2 centimetra snijega.

Inače, samo je na Puntijarki zabilježen snijeg, dok ga u ostatku Hrvatske trenutno nema. Pad temperature osjetio se još i jutros, a i tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme uz postupan prestanak oborine. Grmljavina se očekuje tek na jugu zemlje, dok bi olujni vjetar na udare mogao zapuhati na istoku.

Što se tiče sutrašnjeg dana, najavljuje DHMZ, očekuje se djelomice sunčano, ponegdje više oblaka, još ujutro na krajnjem jugu kiša, a u unutrašnjosti ponegdje magla. Poslijepodne naoblačenje sa zapada, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice s kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, prema večeri lokalno i jak, u višem gorju na udare olujan.

Uz dalmatinsku obalu sjeverozapadnjak, a navečer će zapuhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, duž obale i na otocima između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 8 do 12, na Jadranu i do 15 °C, najavljuje se.

