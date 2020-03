Na Korziku vozi pivske boce, a vraća se u Hrvatsku s toalet-papirom

– U ponedjeljak idem na Korziku – s prozora karantene u Termama Tuhelj dovikuje nam Darko Žolek iz Huma na Sutli te dodaje kako je, po njegovoj procjeni, zbog koronavirusa stalo 50 posto od ukupnog broja kamiona.

Imaju tri obroka dnevno

On nije, niti to namjerava. Nije ga strah, ali mu nije ni svejedno. Vozi već više od tri desetljeća. U Humu na Sutli u Vetropack Straži u ponedjeljak će na njegov teretnjak biti utovarene pivske boce. Za nešto manje od deset sati stići će u Livorno, gdje će se ukrcati na brod na kojem ne smije biti više od stotinu putnika. Tu će dobiti ručak. Nakon četiri sata plovidbe stići će na Korziku, gdje će prespavati, u jednokrevetnoj sobi.

U srijedu bi trebao ponovno u Hrvatsku, natovaren toalet-papirom: – Ne brinite se, neće ga nestati – poručuje.

VIDEO: Kako pravilno oprati ruke i zaštititi se od virusne i bakterijske infekcije?

Kaže da na cesti kroz Italiju nema osobnih automobila jer je stanovništvo u karanteni. Industrijska proizvodnja nije stala. Kroz Italiju i Sloveniju moći će stati na benzinskoj crpki, popiti kavu, pojesti sendvič i otići na toalet. Crpke rade od 8 do 18 sati. Duljih čekanja na talijansko-slovenskoj granici nema, no zato će na ulasku u Hrvatsku satima strpljivo čekati u koloni. Nakon istovara, vratit će se u karantenu, koju je Krapinsko-zagorska županija organizirala u hotelu Will tuheljskih termi.

– Sad bih mogao i doma, ali žena je u samoizolaciji pa zbog nje neću. Za Uskrs ćemo sigurno biti skupa – kaže Žolek.

Naime, nakon što je Nacionalni stožer civilne zaštite ublažio propise za hrvatske vozače teretnjaka, koji sada više, nakon prelaska granice, ne moraju nužno u karantenu po mjestu istovara, već mogu u samoizolaciju u svoj dom ako za to imaju uvjete (odvojena soba i WC), u karanteni u Termama Tuhelj jučer je ostalo sedam vozača. Za vikend ih je bio 41.

– Rasteretila nas je ova odluka – kaže Ana Breber-Kucelj, ravnateljica Crvenog križa u Donjoj Stubici, jučer dežurna u karanteni. Prema novoj uredbi, vozači mogu biti i u onoj karanteni koju im je osigurao poslodavac dobivši za to dozvolu županijskog Stožera civilne zaštite. Ako se u Hrvatskoj budu zadržali do 24 sata, to vrijeme mogu ostati u kamionu na parkiralištu županijske ili poslodavčeve karantene.

Davor Šimunić, ravnatelj županijskog Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije te ujedno ravnatelj toga gradskog društva u Krapini, objašnjava nam proceduru pri smještaju u karantenu. Vozače ispred kompleksa dočekuje vatrogasac, koji ih usmjerava prema parkiralištu s kojega s obveznim maskama i rukavicama idu na upis, gdje im se mjeri temperatura. Za županijsku je karantenu u dva objekta osigurano 90 ležajeva. Zaposlenici termi za vozače kamiona pripremaju tri obroka dnevno, Crveni križ vodi brigu o upisu i mjerenju temperature, jedan je vatrogasac na katu i pazi da vozači nemaju međusobnih kontakta, odnosno da se pridržavaju mjera.

Negativan nalaz

– Za sve ove dane bio je samo jedan vozač koji je imao povišenu temperaturu i po njega je odmah došla hitna, a služba za dezinfekciju sve je očistila. Srećom, nalaz je bio negativan – kaže Šimunić. Osim za vozače teretnjaka, Krapinsko-zagorska županija ima i karantenu za svoje sugrađane koji nemaju uvjeta za samoizolaciju u vlastitom domu. Nalazi se na Sljemenu i dijele ju s Gradom Zagrebom.

S obzirom na to da je, statistički, u Zagorju najviše oboljelih u odnosu na broj stanovnika – iako ih je ukupno 39 – pripremljeno je 180 ležajeva, zlu ne trebalo: – Sada smo po županijama treći, a po broju stanovnika prvi, a to sigurno nije dobro. Imamo zaražene u Humu na Sutli, u Pregradi, Krapini, Zaboku i Donjoj Stubici. Držimo zarazu pod kontrolom, nema lokalne transmisije i ne širi nam se zaraza po ostalim dijelovima Zagorja – poručuje župan Željko Kolar.

– Za dva će mjeseca sve biti dobro – uvjeravajući i sebe i nas govori Darko Žolek te nestaje s prozora karantene.