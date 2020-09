Hrvat na Bookingu renta stan pun seksualnih igračaka. 'Sve je dezinficirano, nema straha'

Na stranicama za iznajmljivanje stanova danas se može naći svašta, a jedan takav u Osijeku za dnevni najam u ponudi ima i seks igračke.

Naime, potpuno opremljen stan nema samo uobičajene sadržaje. Na policama se mogu vidjeti razna seksualna pomagala, od vibratora, dilda do igračaka za parove.

- Ljudi to normalno koriste, zato i je u ponudi. Stan se iznajmljuje kao i svaki drugi. Naši gosti smiju koristiti sve što je u apartmanu. Naravno, to koriste oni koji žele - rekao je vlasnik apartmana Rigel u Osijeku, navode 24sata.

Dodao je i da se to nekome sviđa, a nekome ne, no on želi biti dobar domaćin pa onima koji dođu, omogućiti i takvu vrstu sadržaja. Pored ovoga, vlasnik ima još dva apartmana u Osijeku i jedan u Vukovaru, no samo u ovome se mogu naći igračke.

- Stan je dobro opremljen i u njemu mogu boraviti svi, od obitelji, parova, prijatelja, samaca...ovo je samo dodatna ponuda. Imamo pun ormar, za svakoga ponešto. Svaki put se sve naravno dezinficira tako da nema straha - rekao je vlasnik te napomenuo da svi zainteresirani apartman mogu iznajmiti na broj telefona 0998822677.