Muči vas kašalj? E, na ovo se zaista ne isplati trošiti novac, najbolje je uzdati se u kućnu ljekarnu

Ako ste razvili kašalj koji vas muči ili vas drži budnima noću, nemojte podleći kupnji posebnih lijekova za njegovo ublažavanje, tvrdi njemačka potrošačka organizacija Stiftung Warentest. U ljekarnama se uglavnom prodaju dvije vrste lijekova za kašalj. Jedni su za produktivan kašalj i služe tome da razrijede sluz u dišnim putovima kako bi je lakše iskašljali i očistili grlo i pluća. Drugi su za suh kašalj i njima se ublažava taj nadražaj.

No njemačka organizacija dovodi u pitanje koliko su ti pripravci učinkoviti, bili oni biljni ili sintetički. Stiftung Warentest ispitala je učinkovitost 27 vrsta lijekova za kašalj i došla do razočaravajućeg zaključka. "Kupci mogu uštedjeti novac na lijekovima za kašalj", napisali su.

To se prije svega odnosi na lijekove za suzbijanje kašlja. Ni biljne ni sintetičke varijante nisu prošle test. Njihova učinkovitost nije dovoljno dokazana, a neki od aktivnih sastojaka nose i rizike. Dekstrometorfan, na primjer, aktivni je sastojak koji može izazvati ovisnost i, premda rijetko, halucinacije. Situacija je nešto bolja kada su u pitanju lijekovi za iskašljavanje. Ispitivači proizvoda većinu su ocijenili "prikladnima, uz oprez". Iako je njihova učinkovitost dokazana, ona je samo umjerena.

Ako vas muči kašalj i kod kuće nemate lijek, ne morate trčati u ljekarnu. Dovoljno je posegnuti za staklenkom meda, kažu. Med, čist ili umiješan u topao čaj ili mlijeko, može umiriti kašalj. Ni ovdje rezultati studija nisu konačni, tvrde, "ali su usporedivi s lijekovima za kašalj čija je učinkovitost u testu bila ograničena".