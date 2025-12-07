Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAŽIVANJE POKAZALO

Muči vas kašalj? E, na ovo se zaista ne isplati trošiti novac, najbolje je uzdati se u kućnu ljekarnu

kašalj
Shutterstock
VL
Autor
Hina
07.12.2025.
u 10:06

Stiftung Warentest ispitala je učinkovitost 27 vrsta lijekova za kašalj i došla do razočaravajućeg zaključka

Ako ste razvili kašalj koji vas muči ili vas drži budnima noću, nemojte podleći kupnji posebnih lijekova za njegovo ublažavanje, tvrdi njemačka potrošačka organizacija Stiftung Warentest. U ljekarnama se uglavnom prodaju dvije vrste lijekova za kašalj. Jedni su za produktivan kašalj i služe tome da razrijede sluz u dišnim putovima kako bi je lakše iskašljali i očistili grlo i pluća. Drugi su za suh kašalj i njima se ublažava taj nadražaj. 

No njemačka organizacija dovodi u pitanje koliko su ti pripravci učinkoviti, bili oni biljni ili sintetički. Stiftung Warentest ispitala je učinkovitost 27 vrsta lijekova za kašalj i došla do razočaravajućeg zaključka. "Kupci mogu uštedjeti novac na lijekovima za kašalj", napisali su. 

To se prije svega odnosi na lijekove za suzbijanje kašlja. Ni biljne ni sintetičke varijante nisu prošle test. Njihova učinkovitost nije dovoljno dokazana, a neki od aktivnih sastojaka nose i rizike. Dekstrometorfan, na primjer, aktivni je sastojak koji može izazvati ovisnost i, premda rijetko, halucinacije. Situacija je nešto bolja kada su u pitanju lijekovi za iskašljavanje. Ispitivači proizvoda većinu su ocijenili "prikladnima, uz oprez". Iako je njihova učinkovitost dokazana, ona je samo umjerena.

Ako vas muči kašalj i kod kuće nemate lijek, ne morate trčati u ljekarnu. Dovoljno je posegnuti za staklenkom meda, kažu. Med, čist ili umiješan u topao čaj ili mlijeko, može umiriti kašalj. Ni ovdje rezultati studija nisu konačni, tvrde, "ali su usporedivi s lijekovima za kašalj čija je učinkovitost u testu bila ograničena".

NASA objavila crni scenarij o sudbini čovječanstva: 'Put do neizbježnog kraja već je započeo, ostalo nam je još...'
Ključne riječi
Lijekovi kašalj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja