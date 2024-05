Motorima iz Slavonskog Broda na Man, otok o kojem sanja svaki bajker

Devet bajkera, 10 zemalja, 17 dana, 5000 kilometara. Tako bi se u brojkama moglo opisati nezaboravno iskustvo skupine motociklista iz Slavonskog Broda s puta na kultni otok Man između Velike Britanije i Irske, gdje se vozi najstarija, najpoznatija i najopasnija motociklistička utrka na svijetu – glasoviti IOM TT (Isle of Man Tourist Trophy). Time su ostvarili svoj dugogodišnji san.

Bilo je to prvi put da organizirana grupa bajkera iz Hrvatske ode sa svojim ljubimcima na otok Man, koji je svima koji vole motoutrke velika želja. Kažu da onaj tko ne zna što je otok Man, odnosno Isle of Man TT, vjerojatno ne zna ni što je to motocikl. Do ovog otoka nije lako doći u vrijeme dok se tamo održavaju utrke koje su jako poznate i cijenjene u cijelom svijetu.

– To je nešto što se sanja i za što se živi. Otkako sam se počeo baviti motociklizmom, stalno sam sanjao o tome. Mislio sam da nikad neću otići na otok Man, ali eto, želja mi se ispunila. Bio je to vrhunski doživljaj, neki kažu da je to najbolji cirkus na svijetu za nas motoriste – rekao je Davor Marinčić, idejni začetnik avanture.

Spontana ideja pretvorila se tako u epohalno putovanje. Nešto što je dugo tinjalo u devetorici sudionika pretvoreno je u stvarnost. Nisu organizirani u formalni motoklub, nego na bajkerski način zajedno provode slobodno vrijeme. Riječ je jednostavno o skupini prijatelja, majstora, profesora, magistara, privatnika, liječnika, trgovaca i radnika koji dijele strast prema motorima. Zovu se Davor Marinčić, Hrvoje Bašić, Božidar Vugrek, Matija Lipovac, Vladimir Sekulić, Pero Ćosić, Robert Benković, Robert Grabovac i Igor Šofić.

Ono što ih povezuje jest neopterećenost materijalnim, titulama i novcem. Oni su skupina ljudi koji razmišljaju jednako, a kažu da je sloboda i neopterećenost uma njihovo bogatstvo. Sami su sebi još prije desetak godina dali šaljivo ime "Imun Micha". Njihovo putovanje trajalo je 17 dana. Motorima su od svojeg Slavonskog Broda do otoka koji nije dio Ujedinjenog Kraljevstva, ali je pod britanskom krunom, i natrag prešli oko 5000 kilometara

– Ljudi iz cijelog svijeta žude doći tamo i prisustvovati toj utrci. Specifičnost je i to što je problem uopće doći na otok. Ako želite doći motorom, morate godinu dana ranije rezervirati kartu za trajekt, smještaj također pola godine do godinu unaprijed. To je gotovo nemoguća misija, osobito ako se radi o grupi od devet ljudi, kao što je bila naša – objašnjava Hrvoje Bašić, jedan od sudionika ekspedicije.

Utrka je opasna jer se ne vozi na pisti, nema sigurnosne izletne zone kao primjerice na Grobniku. Vozite kroz gradiće, sela, mjesta gdje su zidovi i ograde uz samu stazu. Jako je mnogo nepreglednih zavoja, jedna pogreška može biti kobna. Brođani nisu sudjelovali na samoj utrci, tamo su išli u turističkom smislu. No prošli su trkališnim trasama i ostali fascinirani putovima kojima se utrka vozi, koliko je sve to opasno za trkače.

Otok Man jedino je mjesto na svijetu koje svaki bajker želi posjetiti da napravi krug ili dva na legendarnoj stazi, da osjeti taj ludi adrenalin i pripadnost tisućama drugih bajkera. Motociklistička utrka na Manu jedinstvena je u svijetu. Vozi se pretežito sporednim cestama po otoku, motoristima prijete mnoge zamke, zavoji i cestovno loši uvjeti. Svima je cilj ne baš biti prvi, nego sigurno proći cijelu trasu. Nažalost, rijetko koje godine ova utrka prođe bez tragičnih događanja, pogibije vozača, ali svi uživaju iako su unaprijed svjesni visokog rizika sudjelovanja na utrci.

– Hvala Bogu, s nama je sve bilo i prošlo u najboljem redu. S mnogo optimističkog ozračja i raspoloženja prošli smo vrlo dugačak put, ostvarili svoju najveću želju i sretni i zadovoljni vratili se kući. Daleko, je, naporno je, ali super je. Bilo je puno zezancije, puno šale, puno smijeha. Sad kad sam se vratio, išao bih opet. Sve me jako vuče da opet idem tamo – prepun dojmova ispričao je Bašić.

Priču o nezaboravnom putu u svetište motociklizma iz lipnja prošle godine Bašić je pretvorio u putopisnu knjigu "Motorima do Svetog grala" koja je upravo ovih dana ugledala svjetlost dana. U knjizi je na duhovit način prikazana njihova avantura koja ulazi u povijest hrvatske motorističke scene.

