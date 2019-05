Most: Za Uljanik su krive sve dosadašnje Vlade i lokalna vlast

Saborska zastupnica Mosta i kandidatkinja na listi za Europski parlament Ines Strenja istaknula je u subotu u Puli kako su za stanje u Uljaniku krive sve dosadašnje Vlade, ali i lokalna vlast koja je, kaže, "na neki način utjecala u kojem će smjeru krenuti pulsko brodogradilište". Strenja je na konferenciji za novinare najavila kako Most priprema zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za koje će, uvjerena je, dobiti potporu cijele oporbe.

"Nakon stečaja Uljanika vjerojatno se isti scenarij priprema i za riječki 3. maj. 'Mostovci' su Saboru otvorili pitanje o Uljaniku i 3. maju u trenutku kada se još moglo nešto učiniti i kada je bilo potpuno jasno da se događa netransparentan prijenos i izvlačenje novca iz 3. maja. Tada je i sama ministrica gospodarstva Martina Dalić istaknula kako je proračunski nadzor utvrdio netransparentno trošenje koji je odlazio prema Uljaniku a bio je predviđen za sanaciju 3. maja", kazala je Strenja. Smatra kako je trebalo "pratiti trag novca koji je negdje potrošen i nestao, vjerojatno pogrešnim odlukama menadžmenta".

Taj politički moment zahtjeva odgovore i stoga Most priprema zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva, kazala je, napominjući kako će sa tim zahtjevom, ipak, malo pričekati.

"Trenutno smo povukli ručnu, jer ne želimo narušiti mogućnost, koja možda postoji, da se kineski brodari ipak odluče spasiti Uljanik. Nakon te odluke i ročišta za 3. maj, dat ćemo taj zahtjev u saborsku proceduru", kazala je. Svjesna je da od tog povjerenstva radnici neće imati puno koristi, ali će, dodaje "biti dobro za budućnost".

Predsjednik Mosta i nositelj liste na izborima za Europski parlament, Božo Petrov ističe kako mu je žao radnika te kako bi samo zbog njih želio da ta priča ipak uspije. "Neće kineski brodari uložiti u Uljanik samo na lijepe oči već će tražiti dubinsku analizu i detaljan uvid u knjige", naglasio je.

Govoreći o programu Mosta za EU kazao je kako su taj program izradili stručnjaci te kako on sadrži niz konkretnih rješenja. "Kampanja ulazi u završnicu, no nismo čuli od drugih političkih opcija da nude rješenja u svojim programima. Most ima rješenja i točan popis svega za što ćemo se zauzimati u EU i na koji način će to pomoći ljudima u Hrvatskoj kako bi ostvarili europski standard i plaće, a ne otići u Irsku ili Njemačku", zaključio je Petrov dodavši kako Hrvatska mora unutar Europske unije biti ravnopravna s ostalim članicama. "To je naše pravo i za to ćemo se zauzimati", poručio je predsjednik Mosta.