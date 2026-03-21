Mlade brine hoće li moći imati djecu

U inozemstvu pravi ratovi, kod kuće kulturni sukobi zbog povijesnih tema. Dominantan je to okvir u kojem odrastaju i žive mladi u današnjoj Hrvatskoj, osnovnoškolci i srednjoškolci, kao i studenti te oni koji upravo završavaju fakultet. Otkad je započeo rat u Ukrajini, mladi u Hrvatskoj koji prate medije mogu gledati teške teme i loše vijesti, i to potpuno neovisno o tomu što misle o tom ratu – gledaju razaranja i slušaju svjedočanstva obitelji stradalih. Nakon toga Hamas je napao Izrael što je pokrenulo čitav niz ratova na Bliskom istoku. Amerika i Izrael sada su napali i Iran. Bez obzira na to koji portal mladi Hrvat danas otvori ili koje novine prolista u kafiću, rat se čini kao svakodnevica.