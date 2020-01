Nekada su bili susjedi: Pokos otkrila što misli o budućem predsjedniku i njegovoj supruzi

Već mjesecima bivša TV voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos pažnju javnosti privlači komentiranjem političkih zbivanja u Hrvatskoj. Iako već tri godine živi u Kanadi Pokos aktivno prati sva događanja na domaćoj političkoj sceni, a posebno je bila aktivna tijekom kampanje za predsjedničke izbore. Koliko je zadovoljna ishodom izbora otkrila je na svom Instagramu nedugo nakon što su objavljeni rezultati.

-Presretna sam zbog pobjede Zorana Milanovića. Ne sjećam se kad sam posljednji put bila ovako sretna zbog nečije pobjede na izborima. Ponosna sam na hrvatske birače jer su pokazali zrelost. Pokazali su da im je dosta laži, desničarenja, populizma, sramoćenja institucije predsjednika, ustašofilije i totalno nedostojnog ponašanja bivše predsjednice! Bivše, kako to dobro zvuči - napisala je Pokos pa se posebno zahvalila onima koji su pomno čitali njezine objave te na temelju njih na biračkom listiću zaokružili Milanovića.

- Ukoliko sam svojim objavama i dijeljenjem argumentiranih stavova imalo utjecala na one koji me prate i uvažavaju, hvala im! Ponosna sam na to! Milanović predstavlja slobodoumnu, liberalnu, modernu, europsku Hrvatsku. Predsjednik nema velike izvršne ovlasti, ali može promijeniti diskurs javne rasprave i djelovati kao korektivni faktor u moralnom smislu. Bit će napadan od desničara i Crkve, kao i do sada ali MOJA HRVATSKA je pokazala da ne želi ići putem ekstremizma i totalne revizije povijesti. Danas je dobar dan za našu domovinu- HVALA VAM DRAGI MOJI SUGRAĐANI! Ja sam u tuđini, ali moje srce je u domovini - dodala je Vlatka uz fotografiju Zorana Milanovića.

Oduševljenje nije krila ni budućom prvom damom, Milanovićevom suprugom Sanjom Musić Milanović. - Ponosna na novog predsjednika i njegovu suprugu. Usput rečeno, mojibivšii susjedi izKrajiške/Kordunske! - otkrila je Vlatka pa naglasila kako Sanju krasi elegancija, profinjenost, obrazovanje, ali i inteligencija. Ispod objave zaključala je komentare očito želeći spriječitii daljnje napade na sebe koje je proteklih mjeseci doživljavala od, kako tvrdi, Kolindinih glasača.

