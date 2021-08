Milanović uzburkao duhove – sjedište PP-a Dinara bit će u Kijevu?

Živio dolazak sjedišta Parka prirode Dinara u Kijevo! To je prilika za ozbiljan gospodarski uzlet, to je vaša šansa jer to je mogućnost prave zarade. Do toga vas dijeli samo malo ljudske i političke pažnje i jedna odluka, izjavio je jučer predsjednik RH Zoran Milanović, sudjelujući na obilježavanju 30. godišnjice stradanja civilnih žrtava u Kijevu. Time je aktualizirao pitanje sjedišta najmlađeg hrvatskog parka prirode i potpirio rivalstvo između Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije.