Milanović o privedenim Hrvatima u Grčkoj: Išli su se mlatiti, ali građani imaju svoja prava

Predsjednik Zoran Milanović danas je stigao na 26. Maraton lađa na Neretvi koji se održava u Metkoviću, gdje je odgovarao na pitanja novinara. Između ostalog, dotaknuo se i nereda u Grčkoj koji su izbili između navijača AEK-a i Dinama, u kojima je poginuo 29-godišnji Grk.

- Pet dana ih policija ima pravo držati. To sad istječe i ako im svima daju pritvor, 100 ljudi, neovisno o tome zašto su oni išli dolje, išli su se mlatiti, a to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje. Ali građani imaju svoja prava. Okolnosti tog gubitka života, ubojstva nisu razjašnjene, ne zna se - kazao je, prenosi Dnevnik.hr.

Ove je subote policijskim autobusom na sud u Ateni stiglo novih 40 hrvatskih navijača koji se moraju izjasniti na optužbe. Jučer se pred istražnim sucima pojavilo 30 izgrednika od kojih je 12 je zadržano u pritvoru, među kojima je desetero Hrvata. Milanović je poručio i kako očekuje da će se u najkraćem mogućem roku pronaći oni navijači koji su odgovorni za smrt mladića.

- Sad da ih Grčka vlast može držati svih stotinu kroz nekakav frizirani pritvor, znam to bi imalo elemente krvne osvete ili kolektivne odgovornosti. Očekujem da se vrlo brzo, a to znači u ovih pet dana koliko im zakon daje, izluče iz toga odgovorni, oni koji su stvarno, ako takvih ima. Ni okolnosti smrti tog čovjeka nisu najjasnije - dodao je.

Podsjetimo, nakon što je više od 100 izgrednika privedeno, od kojih su velika većina hrvatski državljani, njihovi roditelji poslali su pismo predsjedniku Milanoviću, premijeru Plenkoviću, Vladi te pučkoj pravobraniteljici, bojeći se da njihovi najbliži nemaju nikakva demokratska prava u grčkom zatvorima.

- Ako je to ono javno pismo, vidio sam ga. Pustimo sad roditelje, to su odrasli ljudi, nisu ih roditelji tamo poslali, išli su sami i neki će odgovarati za to, ali baš da 100 ljudi zadrže u pritvoru… Policija ima pravo u nekoj vrsti detencije držati bilo koga na temelju nekih sumnji pet dana, a tih pet dana sad istječe, gotovo je. Sad ih trebaju pustiti, veliku većinu, ako ih zadrže sve to je defakto ratno pravo, ne možeš sve zadržat - zaključio je Milanović.

>> VIDEO Prva skupina uhićenih navijača dovedena pred istražitelje na sud u Ateni