Milanović: Držat ću se Ustava, to je moj program, 75 posto građana slaže se s tim

"Dobra večer i započet ću kao svi verbalni zlostavljači, bit ću kratak: Hrvatska, hvala ti. BiH, hvala ti, hvala svim Hrvatima u Hrvatskoj i svijetu. Ovo je za mene velik dan i ovu pobjedu doživljavam kao priznanje svog rada u pet godina i povjerenja ljudi prema meni." Tim je riječima Zoran Milanović nakon trijumfalne pobjede na predsjedničkim izborima započeo svoj govor u Tvornici kulture koja je SDP-u i ovoga puta bila "Tvornica pobjeda".

– Drugi lauf je gotov, pogledajte semafor, jedino se tako može – izjavio je novi/stari predsjednik koji je na pozornici bio kao i u prvom krugu sa suprugom i prvom damom Sanjom Musić Milanović, a predsjednički par na binu se popeo već oko 21 sat, jer je rezultat bio nikad jasniji. Tri četvrtine svih onih koji su izašli na nedjeljne izbore dali su glas aktualnom predsjedniku koji je, osvojivši 1,12 milijuna glasova, nadmašio i svoj rezultat od prije pet godina.

"Zoki, Zoki", skandirali su zato svi u Tvornici za vrijeme kratkog govora u kojem je Milanović opet pružio ruku suradnje Vladi nakon što je od svojih pristaša zatražio i dobio glasan aplauz za sve birače HDZ-a koji su ga zaokružili. – To doživljavam i kao poruku o stvarima u državi koje bi neki trebali čuti. U 20 godina davao sam sve od sebe da govorim istinu, ali istina je voda duboka – nastavio je citirajući stihove Miroslava Škore, protukandidata iz 2019. Prisjetio se i poraza Ive Josipovića 2015. kada je, kako kaže, poručio da je ruka pružena Vladi kao onima koji su odgovorni za 99 posto, a predsjednik za 1 posto.

– To sam stvarno rekao, iako ogorčeno s moje strane. Međutim, nitko nema podršku 75 posto birača, to je samo u ovom trenutku i danas. Još jednom, pozdrav svima od Batine na Dunavu, Svetog Martina na Muri, do Konavala i Prevlake, a ovo je poruka onima koji šalju poruke meni: Ja ću se držati Ustava, što god o tome mislili, 75 posto građana slaže se s time. Čujte to. Tražim ne ovlasti, već je pitanje dužnosti. Moja je dužnost biti ravnopravan u pitanjima vanjske politike – podcrtao je prije nego što je ponovno prekinut skandiranjem. Protukandidat Dragan Primorac nije mu čestitao, a Milanović ga je spomenuo tek u jednoj rečenici.

– Nadam se da nisam previše govorio o sebi, kao neki. Iza mene je puno godina rada, ovo je za mene emotivan trenutak. Povjerenje se teško stječe, a gubi se u tren oka. Hrvatski građani, prijatelji, važna stvar – borba ne prestaje, čista i legalna, hvala vam na glasovima i hvala na glasovima nacionalnih manjina, ovo je njihova domovina. Njihova i naša Hrvatska. Neću najavljivati dopise ni javne pritiske, ali morat ćemo razgovarati. Sportski, ponekad s faulom i grubim startom, ali nikad ispod svih kriterija. Za Hrvatsku kakvu želimo, domovini vjerni, živjela Hrvatska – zaključio je Milanović svoj kratak govor te se pridružio slavlju koje je počelo puno ranije i bilo puno žešće nego u prvome krugu 29. prosinca.

Već oko 17.30 "Tvornica pobjeda" počela se ispunjavati pristašama, ali i desecima pripadnika sedme sile. Svi mediji iz Hrvatske borili su se za što bolju poziciju, a s velikim zanimanjem ishod izbora pratilo je i nekoliko ekipa iz Srbije, ostatka regije, ali i europskih medija. I prije prvih izlaznih anketa stožer se ispunio, a zastavice, upaljači i kemijske dijelile su se kao i u prosincu. "E ako Primorac prebaci 30 posto bit ću razočarana", "Ma bit će i 80 posto za Zorana", komentirali su vidno raspoloženi viđeniji SDP-ovci, a onda 19 sati i krik oduševljenja. Sudeći po izjavama u stožeru teško se bilo oteti dojmu slavi li se više Milanovićeva pobjeda ili potop HDZ-a.

– Podsjećam na izjavu Ivana Anušića da je rezultat u prvom krugu posljedica razjedinjenosti desnice. Sad je rezultat isti, ako ne i gori. To je poruka gađenja nad rezultatima ove vlasti i načinom na koji HDZ tretira hrvatske građane. U svakoj zreloj demokraciji ovakav rezultat povlačio bi poziv za izvanredne izbore, vidite slučaj Emmanuela Macrona. Naravno, tu razinu morala i odgovornosti prema hrvatskim građanima ne možemo očekivati od HDZ-a, ali da će to Plenkoviću sutra biti stavljeno na nos, o tome spora nema – komentirao nam je dugogodišnji Milanovićev suradnik Radimir Čačić, koji zaključuje da je ovo snažan zalog za lokalne izbore u svibnju. Da je ovo Plenkovićev poraz i da će promijeniti dinamiku u odnosima smatra i saborska zastupnica Dalija Orešković, koja odlazi i korak dalje.

– Ovo je prvi korak stvaranja uspješne, prosperitetne i demokratske zemlje. Ovaj rezultat utjecat će na dinamiku odnosa unutar opozicije. HDZ-ovcima ćemo svaki put kada počnu svojom ružnom retorikom reći da su im građani ovim izborima jasno dali do znanja što o HDZ-u misle – izjavila je zastupnica koja je i sama postala temom kampanje zbog slučaja kada ju je predsjednik nazvao "narikačom". Jesu li ratne sjekire zakopane?

– Ne radi se o ratnim sjekirama, već o tome da Zoran Milanović već jako dobro zna da ću uvijek vrlo hrabro i otvoreno govoriti sve što mislim. Ako će biti tema i razloga za kritiku, naći ću načina da i to komuniciram – dodala je zaključivši da ga je podržala zbog zajedničkih stavova o borbi protiv korupcije. Ratne sjekire zakopane su i s Puljkovima, koji su aktualnog šefa države također podržali, baš kao i Blok umirovljenika, Nezavisna platforma sjever i ostalih nekoliko stotina simpatizera koji nisu ostali žedni, jer u stožeru je bio otvoren šank, a pivo se točilo u neograničenim količinama besplatno, kao i vino i sokovi, za koje je bilo manje zainteresiranih.

Pobjednički dojam jedino su pokvarili prazni želuci, jer je ponuda hrane bila tužna i nerazmjerna rezultatu. Tek kao siječanjska noć hladne proljetne rolice, mikroskopski primjerci lisnatog tijesta sa sirom ili pak hrenovkama, što je došlo oko 18 sati i isparilo u trenu. Ipak, nije to kvarilo raspoloženje uzvanicima kojih je bilo u dobi od 8 do 88 godina. A među njima i prezimenjak novog/starog predsjednika, ponosno nam je Dušan vadio i osobu iskaznicu kako bi otklonio svaku sumnju. – Vidite, i ja sam vam Milanović. Danas sam posebno ponosan na svoje prezime, lijep je dan za prezivati se Milanović – kazao je pa dodao da on i Zoran ipak nisu u rodu.

Tik uz pozornicu pobjednički govor nestrpljivo je čekala Lora Obuljen. – Ovdje sam došla da ga vidim izbliza i da mu mahnem. Očekivala sam pobjedu i danas sam jako sretna. Ovakve rezultate prije njega postizao je samo Franjo Tuđman. Ispravan je, iskren i kao najvažnije rekla bih pošten je, a danas nam nedostaje takvih političara – kazala nam je umirovljenica Lora koja je pobjedu slavila u društvu prijateljica. Pažnju je u stožeru pak plijenila umirovljenica koja je oko vrata nosila natpis "Zoki ti samo ti" napisan na crvenom srcu. – On je oduvijek moj favoriti i najbolji je predsjednik ikad. Jako ga volim, on je jedno veliko srce, zato sam ovo i napisala i izrezala srce – zaključila je. A crveno srce poslali su i brojni birači, jer Hrvatska se na glasačkoj karti zacrvenila s obzirom na to da je Zoran Milanović u 17 županija osvojio dvotrećinsku većinu, a slavio je i u svim gradovima.

