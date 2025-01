Milanović 'zacrvenio' Hrvatsku, pogledajte kako su glasali pojedini gradovi

Zoran Milanović večeras je osvojio svoj drugi predsjednički mandat. Uvjerljivo je pobijedio Dragana Primorca u drugom krugu predsjedničkih izbora. U 17 županija osvojio je više od dvije trećine glasova. Najuvjerljiviju pobjedu ostvario je u Istarskoj županiji gdje ga je zaokružilo 90 posto birača. Najmanja razlika između Milanovića i Primorca u drugom krugu bila je u Ličko-senjskoj županiji gdje je Milanović dobio oko 59, a Primorac 41 posto. Dragan Primorac jedino je u Ličko-senjskoj županiji prešao 40 posto. Trideset ili više posto dosegnuo je u slavonskim i dalmatinskim županijama, te u Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji.

Foto: Screenshot/izbori2024.pages.dev

Bilo kako bilo, Milanović je osvojio 74,88 posto glasova, a Primorac 25,32 posto glasova prema rezultatima DIP-a koji se trenutačno temelje na 99,66 posto obrađenih biračkih mjesta. No sve te brojke teško je vizualizirati, a to je olakšao Luka Bulić koji je kreirao kartu na kojoj se može vidjeti kako se glasalo po gradovima i općinama. On je mladi ⁠doktorand politologije na Stanfordu u Kaliforniji koji je završio preddiplomski iz politologije i matematike na MIT-u u SAD-u. ⁠U svom znanstvenom radu se bavi izborima. Karta je na stranici izbori2024.pages.dev. Po njoj se vidi kako je Milanović itekako zacrvenio Hrvatsku.

