Milan u 76. godini položio vozački, instruktor mu je rekao 'sjedaj', a on: 'Nemoj, Jozo, ja ne znam'

Dok mnogi u mirovini usporavaju tempo i uživaju u zasluženom odmoru, Bjelovarčanin Milan Kocijan odlučio je napraviti upravo suprotno. Sa 76 godina upisao je autoškolu i ostvario ono što je godinama odgađao, naučio voziti automobil. Cijeli je život, kaže, bio suvozač, ali želja da samostalno sjedne za volan nije ga napuštala. U početku je razmišljao o mopedu, no nakon savjeta iz autoškole zaključio je da su četiri kotača ipak sigurniji izbor. „Motor je zgodan po ljeti, ali kad dođu kiše i hladnoća, a ženu treba voziti doktorima – tada auto zatreba“, priča Milan kroz smijeh za RTL.

Upisao je autoškolu, bez poteškoća položio prvu pomoć i prometne propise, no najveći izazov bio mu je, prvi put sjesti za volan.

„Instruktor kaže: ‘Sjedaj za volan’, a ja njemu: ‘Jozo, nemoj, ja ne znam!’ A on meni: ‘Ma samo ti sjedaj, sve će biti u redu.’ Majko mila, to mi je bilo najteže! Imao sam strah kao nikad u životu“, prisjeća se uz osmijeh.

Iako ispit nije položio iz prvog pokušaja, ustrajnost se isplatila. U drugom pokušaju dobio je pohvalu ispitivača i vozačku dozvolu na pet godina, bez ikakvih ograničenja. Njegov instruktor, Jozo Krasnić, ističe da godine nikada ne bi trebale biti prepreka za polaganje vozačkog ispita. „Bitno je samo zdravstveno uvjerenje. Ako je kandidat sposoban za B kategoriju, može voziti“, kaže Krasnić.

Da je Milan u potpunosti sposoban, potvrđuje i voditelj autoškole, Boro Rudić. „Trideset godina radim ovaj posao i Milan je najstariji kandidat kojeg smo ikad imali“, dodaje uz osmijeh. Kada je konačno položio, prva suputnica bila mu je supruga. „Nisam vezao pojas, a ona kaže: ‘A pojas?’, ‘Eto’, kažem joj, ‘ti ćeš me ubuduće podsjećati na sve što zaboravim.’ Smijala se i rekla: ‘Nisam se nadala da ću se ikad voziti s mužem u autu!’“, prepričava Milan s toplinom.

Danas uživa u svakoj vožnji. Prvo planira posjetiti rodno selo i skupiti još malo iskustva, a zatim se odvažiti i na gradske ulice. „Vozit ću školski, onako kako me moj Jozo naučio“, kaže smireno.