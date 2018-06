Migranti iz Velike Kladuše krenuli prema Hrvatskoj, zaustavljeni na granici

Nakon ubojstva 24-godišnjeg migranta u Velikoj Kladuši, migrantska kriza toj općini BiH doživljava novi zaplet. Migranti su danas organizirano iz smjera Drmaljeva krenuli prema graničnom prijelazu Velika Kladuša – Maljevac kako bi na silu pokušali prijeći hrvatsku granicu, te se tako domogli života u zemljama Europske unije, javlja Radio Velika Kladuša.

#BREAKING @UNmigration #Bosnia #migrant protection team are witnessing group irregular border crossing attempt towards #Croatia in Velika Kladusha. Very worrying development that risks to create backlash that is not in interest of anyone. pic.twitter.com/jlrCH95MPt