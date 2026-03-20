Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LJUDI U STRAHU

FOTO Zastrašujuća scena: Usred dnevnog boravka kuće pao komad iranske rakete

Foto: REUTERS
1/3
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
20.03.2026.
u 13:12

Glasnogovornik izraelske policije izjavio je kako su stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava pronašli 'dio projektila' u kući

U izraelskom Rehovotu, u blizini Tel Aviva, ured obiteljske kuće pala je neeksplodirana bojna glava. Dogodilo se to nakon iranskog balističkog raketnog napada u petak ujutro. Bolničari izraelske spasilačke službe Magen David Adom stigli su na mjesto događaja i zatekli bojno sredstvo nasred dnevnog boravka, okruženo razderanim namještajem.

Glasnogovornik izraelske policije izjavio je kako su stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava pronašli 'dio projektila' u kući. U napadu nitko nije ozlijeđen, budući da su se stanari u tom trenutku sklonili u sklonište, javlja CNN

Izrael je u petak nastavio zračne udare na Teheran, obrazlažući ih ciljanjem infrastrukture, kako navode, 'terorističkog režima'. Prema dostupnim podacima, od početka sukoba u izraelskim napadima poginulo je više od tisuću ljudi. Istodobno, Teheran nastavlja s odmazdom kao odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju, a zemlje Perzijskog zaljeva tijekom petka zabilježile su nove napade koji dolaze iz Irana. U ranim jutarnjim satima kuvajtska vojska objavila je na platformi X kako 'sustavi protuzračne obrane presreću neprijateljske ciljeve', referirajući se na napade bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima.
Ključne riječi
napad raketas Iran

Komentara 2

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
13:18 20.03.2026.

Zastrašujuća? Ne znam kako bi opisali scenu u iranskoj školi za djevojčice gdje su raskomodana tijela 100 djevojčica...

Avatar kozorog
kozorog
13:22 20.03.2026.

fali vam video gdje izraelski vojnici preturaju po palestinskim kućama, ili sad u libanonu gdje odnose stvari, razbijaju i uništavaju obiteljske albume.... ono, pokažite da barem znate za to. u iranu ubijeno preko 3.000 ljudi koji veze nemaju sa vojskom, iz irana ni slikice, a iz agresorske države srcedrapajuće slikice.. jako, dnevni boravak im uništilo 3 kila metala. gdje su snimke uništavanja palestinskih sela na zapadnoj obali?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!