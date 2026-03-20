FOTO Zastrašujuća scena: Usred dnevnog boravka kuće pao komad iranske rakete

U izraelskom Rehovotu, u blizini Tel Aviva, ured obiteljske kuće pala je neeksplodirana bojna glava. Dogodilo se to nakon iranskog balističkog raketnog napada u petak ujutro. Bolničari izraelske spasilačke službe Magen David Adom stigli su na mjesto događaja i zatekli bojno sredstvo nasred dnevnog boravka, okruženo razderanim namještajem.

Glasnogovornik izraelske policije izjavio je kako su stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava pronašli 'dio projektila' u kući. U napadu nitko nije ozlijeđen, budući da su se stanari u tom trenutku sklonili u sklonište, javlja CNN.

Izrael je u petak nastavio zračne udare na Teheran, obrazlažući ih ciljanjem infrastrukture, kako navode, 'terorističkog režima'. Prema dostupnim podacima, od početka sukoba u izraelskim napadima poginulo je više od tisuću ljudi. Istodobno, Teheran nastavlja s odmazdom kao odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju, a zemlje Perzijskog zaljeva tijekom petka zabilježile su nove napade koji dolaze iz Irana. U ranim jutarnjim satima kuvajtska vojska objavila je na platformi X kako 'sustavi protuzračne obrane presreću neprijateljske ciljeve', referirajući se na napade bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima.