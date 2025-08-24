Merz bi poslao njemačke trupe u Ukrajinu, ali Bundeswehr nije operativno spreman

Kako će izgledati sigurnosna jamstva za Ukrajinu, kako bi Njemačka mogla pomoći u uspostavljanju i kasnijem održavanju mira u Ukrajini te treba li Njemačka poslati vojnike Bundeswehra (Njemačke vojske) za održavanje mira Ukrajini? Ta se pitanja postavljaju u Njemačkoj nakon što su Europljani, zahvaljujući "uskoj jezgri oko kancelara Friedricha Merza, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i britanskom premijera Keira Starmera, uključujući blisku koordinaciju s Europskom komisijom i NATO-om", na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući "uspjeli spriječiti trenutačni mirovni sporazum pod Putinovim uvjetima". Njemački list Spiegel pritom hvali ulogu njemačkog kancelara ne samo zbog staložena nastupa u Bijeloj kući već i zbog njegova najvećeg doprinosa ujedinjenom stavu i snažnom glasu Europe koji se mogao čuti u Washingtonu. I ostali su vodeći njemački mediji pisali kako je "sudbina Europe i Ukrajine visjela o koncu u Bijeloj kući", a "iza prividno opuštene atmosfere na sastanku s Trumpom, krile su se intenzivne napetosti".