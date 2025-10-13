Međunarodno bojno polje na kojem se štiti žuto i crno zlato

Kao da još jedan građanski rat koji traje od travnja 2023. ne donosi dovoljno patnje, u Sudanu se šire kolera, malarija i denga groznica nakon kišne sezone, što je dodatno pojačalo ono što Ujedinjeni narodi nazivaju najvećom humanitarnom katastrofom na svijetu. No, taj je sukob, koji u zapadnoj javnosti ostaje u sjeni ratova u Gazi i Ukrajini, ujedno i test može li međunarodna zajednica zaustaviti građanski rat u zemlji u kojoj je unutarnja borba za moć prerasla u međunarodno bojno polje vođeno širim geopolitičkim interesima, destabilizirajući sjeveroistočnu Afriku, pa i šire područje preplavljeno milijunima izbjeglica sklonjenih u Egiptu, Čadu, Južnom Sudanu, Libiji, Etiopiji, Ugandi... Svoje interese gledaju i Rusija, Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati i drugi jaki igrači.