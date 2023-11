Kako uništiti Hamas, a da ne stradaju civilne žrtve? Kotromanović: Izrael se odlučio za jednu strategiju

Ante Kotromanović, vojni analitičar Večernjeg lista i bivši ministar obrane, osvrnuo se u novoj Večernjakovoj emisiji na odabir novog ministra obrane Ivana Anušića koji bi na dužnost mogao stupiti već u četvrtak, kao i na prometnu nesreću bivšeg ministra Marija Banožića zbog koje je jedna osoba poginula, a još jedna je ozlijeđena. Između ostalog, Kotromanović se u razgovoru s Večernjakovom Lanom Kovačević osvrnuo i na stanje u svijetu, poglavito što se tiče rata u Izraelu i Ukrajini.

Američki borbeni zrakoplovi napali su lokacije u istočnoj Siriji. To su lokacije povezane sa skupinama koje podržava Iran u Siriji, a Kotromanović smatra kako sve zasad ukazuje da su silna razaranja podijelila svijet, nakon velikih napada Hamasa 7. listopada u Izraelu u kojima je poginulo oko 1.200 osoba.

- U Siriji postoje terorističke organizacije, Al-Kaida ili ISIL koje nisu do kraja uništene. Znamo da je Sjedinjene Države snažno poduprle Izrael u početku, iako sada vidimo da su više puta rekli da izraelske snage moraju biti oprezne i pametno nastupati. Silna razaranja koja se događaju u Gazi podijelila su svijet. Vidimo velike propalestinske prosvjede koji se održavaju u velikim svjetskim gradovima, kao i skupove u podršku Izraela. Prijetila je eksplozija širenja sukoba prema regionalnom sukobu. Prateći to stanje, meni se čini da neće doći do širenja sukoba, već da će ostati na razini povremenih udara Hezbollaha prema izraelskim snagama, kao i povremenim gađanjima sirijskih vojnih centara povezanih s Iranom. Te da će ostati na obračunu izraelskih snaga i Hamasa kao političke i terorističke organizacije koja djeluje na području Gaze - objasnio je.

Govoreći o ciljevima Izraela, a to je potpuno uništenje Hamasa, Kotromanović je komentirao i je li to uopće moguće u potpunosti napraviti.

- To je po meni ključno pitanje. Dosad nije uspjelo uništavanje nijedne terorističke organizacije. Imamo primjer IRA-e u Irskoj koja je napravila niz terorističkih napada u Londonu, Irskoj. Pasivizirala se tek kad je ona sama odlučila prekinuti sukob s engleskim snagama. Tek kad su oni bili zadovoljni s onime što su postigli za političkim stolom, odustali su od terorističkih napada kao jednog od načina borbe za svoje ciljeve. Postoje i primjeri Al-Kaide i ISIL-a koji i dalje djeluju. Teško je uništiti terorističke organizacije, a pogotovo Hamas. Znamo za povijesni sukob te to kako je stvorena izraelska država. Palestinci, kao i Izraelci, stoljećima su čekali na svoju državu te očekuju da i oni dobiju nešto. To je logično, i oni su narod pa s te strane razumijemo njihove potrebe. I mi smo tražili neovisnost, kao što to radi Palestina. Moramo razumjeti obje strane, i biti objektivni - poručio je.

- Nitko ne opravdava način na koji je Hamas izveo teroristički napad na civile, ubijanjem i silovanjem. To je grozno. Normalno je bilo očekivati protuudar izraelske države. Ozbiljna država mora reagirati, ali pitanje je kako. Izrael može uništiti pet tisuća boraca Hamasa, no ako se ne nađe političko rješenje kojim će obje strane biti zadovoljne, za pet godina ćemo opet imati pet tisuća radikaliziranih Hamasovih boraca koji će opet raditi terorističke napade. Bez ozbiljnih pregovora i upliva međunarodne zajednice, prije svih SAD-a, što bi moglo zadovoljiti Izrael i Palestinu, sukob će se nastaviti - dodao je Kotromanović.

Ipak, obje strane govore da dogovori zasad nisu mogući, zbog čega se postavlja pitanje jesu li pregovori uopće izvedivi u ovakvim okolnostima.

- Kroz povijest su dvije strane nekoliko puta došle blizu dogovora, no svaki put bi bili minirani s jedne strane. Hamas je i nastao na temelju pokušaja dogovora Fataha i Izraela. Preuzeli su vlast u Gazi, i po svemu su radikalniji od Fataha. Minirali su sporazum u Norveškoj, nezadovoljni načinom na koji su se vodili pregovori te onime što je palestinska strana isposlovala kao cilj. Od Hamasa nismo ni čuli čime bi oni bili zadovoljni, osim toga da žele palestinsku državu. Grozno je što umiru nedužni civili, poginulo je puno djece s obje strane. Te su slike podijelile svijet - kazao je pa se osvrnuo na slučaj Hrvatske još 1991.

- Hrvatska je 1991. imala donekle sličnu situaciju, ali masovnije i šire, bio je to pravi rat. Ipak, Hamas je inferioran u odnosu na izraelske snage koje predstavljaju modernu vojsku. Kada to gledam s vojničke strane, pitam se što napraviti, na koji način uništiti Hamas, a da pritom ne stradaju civilne žrtve u gradu koji je jedno od najnaseljenijih mjesta na svijetu. To je ozbiljna zadaća. Mislim da su izraelski stratezi itekako razmišljali u područje Gaze da imaju što manje vlastitih žrtava, a da nanesu gubitke Hamasu. Odlučili su se za sljedeću strategiju: ako treba, srušit ćemo cijeli stambeni blok, i zatim poslati svoje snage kako bismo imali što manje žrtava - objasnio je Kotromanović.

Ukrajina bez uspjeha u strategiji

Što se tiče sukoba u Ukrajini, Kotromanović je mišljenja kako i dalje stoji teza da će pobijediti ''onaj koji ima dužu klupu''.

- Vidjeli smo da je nažalost ukrajinska protuofenziva bila kakva jest. Ostvarili su ponegdje taktički uspjehe, ali stratešku prevagu nisu uspjeli. Govorili smo da je potrebno više tenkova i vojnika nego što su Ukrajinci pripremili za ofenzivna djelovanja, ali lako je biti general poslije bitke. Definitivno vidimo da protuofenziva nije ostvarila uspjeh koji su očekivali Ukrajinci. S druge strane, Rusi su se organizirano branili. Na temelju zamora koji je vidljiv na obje strane, Rusi koji imaju više borbenih sredstava, pokušavaju na ozbiljnom dijelu crte bojišnice napraviti neki uspjeh. Na više područja pokušavali su prodrijeti, najveće je žarište bilo oko Avdiivke, no Ukrajinci su ih dobro zaustavili - kazao je, dodajući kako obje strane ima silne gubitke, a veliku opasnost predstavlja i nova zima.

- Pitanje je koliko će jedni i drugi biti sposobni izvoditi značajnije operacije. Teško je predvidjeti što će biti iduće godine. Mislim da bi Rusi bili zadovoljni da Ukrajinci sutra kažu da žele pregovore. Vidio sam izjavu bivšeg glavnog tajnika NATO-a, Rasmussena, koji je rekao da bi Ukrajinu sutra trebalo primiti u NATO, ali da se ona odrekne dijela teritorija. No, to bi bilo pogubno za Zelenskog, pogotovo nakon silnih žrtava Ukrajine u zadnjih godinu dana - pojasnio je Kotromanović.

Bivši ministar obrane osvrnuo se i na eventualne izbore u Ukrajini na koje poziva oporba, smatrajući kako bi oni zasigurno bili i održani da je Ukrajina ostvarila ''značajan uspjeh na terenu''.

- Ne znamo unutrašnje raspoloženje ukrajinskog naroda. On se opravdava da u ratu nije dobro imati izbore, što ima neku logiku, no nisam siguran da bi on dobio te izbore, naročito ako bi se pojavio ozbiljan protukandidat, poput bivšeg ili aktivnog generala. Moguće da su to razlozi zašto on odbija izbore. Za samu Ukrajinu možda je to dobro. Bi li izbori produbili unutrašnje podjele, i to je dobro pitanje - smatra.

- Svi smo se umorili. Prije svega, Ukrajinci i ukrajinski narod. Rusi nastavljaju svakodnevno teroriziranje s raketnim sustavima, dronovima koji napadaju kao osice različite gradove, civile, infrastrukturu. Taj se zamor osjeća i u zapadnim zemljama. Pitanje je što će se dogoditi u SAD-u, vidimo kako Trump želi riješiti tu situaciju. Mislim da bi bili svi sretni da se sutra postigne kompromis i dogovor Rusije i Ukrajine i da rat prestane - zaključio je Ante Kotromanović.