Ruski analitičar tvrdi: 'Treći svjetski rat' već je počeo

Ruski mediji nastavljaju sa zapaljivom retorikom. Ruski državni kanal RT (bivši Russia Today) objavio je prošlog petka komentar pod naslovom "Počeo je treći svjetski rat, evo kako će izgledati". Autor komentara Fjodor Lukjanov jedan je od najpoznatijih vanjskopolitičkih analitičara u Rusiji, i to je jedan od razloga zašto je potrebno njegove stavove uzeti u obzir.

Lukjanov vjeruje da se trenutačno odvija "treći svjetski rat", ali je on drugačiji nego što su bila prva dva globalna sukoba. Umjesto izravnog rata velikih sila, kao što je to ranije bio slučaj, događaju se "lokalizirane konfrontacije, od kojih svaka na ovaj ili onaj način uključuje glavne igrače, balansira na rubu prelijevanja s mjesta originalne zone, te je neizravno povezana s drugim mjestima nestabilnosti", piše Lukjanov i zatim nastavlja:

Foto: Reuters/Pixsell

"Sekvenca vojnih događaja započela je s ratovima na Bliskom istoku u prošlom desetljeću (Jemen i Sirija), nastavila se u Ukrajini od 2014. te na južnom Kavkazu te sada u Palestini. Očito je prerano staviti točku na tu listu", piše ovaj ruski vanjskopolitički komentator.

Lukjanov je uvjeren da prisustvo nuklearnog oružja koje posjeduju velike sile isključuje mogućnost njihova izravnog sukoba. No, nedostatak međunarodnog okvira nesumnjivo znači da će se buditi uspavani, odnosno zamrznuti konflikti. Promijenila se i važnost kontrole nad nekim teritorijem, tvrdi ovaj autor. Izravna kontrola nad određenim prostorom danas može donijeti više troškova nego prednosti, a neizravni se utjecaj može pokazati puno efikasnijim. Ovaj ruski analitičar naglašava da "nestanak statusa quo znači da je svijet ušao u dugi period nestabilnosti u kojima novi okviri još nisu uspostavljeni, a nije ni jasno kad će biti, dok stari više ne funkcioniraju".

Lukjanov zaključuje: "Trenutačni 'treći svjetski rat' vjerojatno će trajati još dugi vremenski period te će biti raštrkan u smislu lokacija. No, prema njegovim rezultatima - a nekih će biti - različita struktura međunarodnih organizacija će se pojaviti. To se uvijek događa. To ne znači da će UN, primjerice, nestati, ali definitivno će biti duboke korekcije principa na kojima djeluje.

Ovo nije prvi puta da je od početka ruske invazije na Ukrajinu na stranicama RT-a objavljena ratoborna retorika. Možda i najpoznatiji takav slučaj zbio se u lipnju kada je poznati ruski dužnosnik Sergej Karaganov pozvao na upotrebu nuklearnog oružja protiv Zapada. Isto tako, bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev redovito prijeti sličnom municijom: u srpnju je rekao kako će "Rusija morati koristiti nuklearno oružje u slučaju uspjeha ukrajinske protuofenzive".

Neki su naglasili da dužnosnici u Moskvi time pokušavaju uplašiti dio zapadne javnosti kako bi prestala podržavati ukrajinsku borbu protiv vojske Vladimira Putina. Lukjanov je također blizak ruskoj vlasti, a radi u institutu Valdai Club koji je u listopadu u Sočiju održao i konferenciju na kojoj je gost bio sam Putin. Na panelu je s Putinom razgovarao upravo Lukjanov.