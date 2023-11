Ratna operacija u najvećoj bolnici u Gazi, Izraelci traže teroriste; Očevidac: 'Idu od sobe do sobe, sve ispituju...'

IDF kaže da su njihove snage pokrenule operaciju protiv Hamasa u bolnici Al Shifa u Gazi. Operaciju su opisali kao "preciznu i ciljanu" i unutar "određenog područja" ustanove, najveće bolnice u Gazi. IDF je pozvao sve članove militantne skupine prisutne u bolnici da se odmah predaju.

Dok su deseci tisuća ljudi napustili bolnicu, u utorak je procijenjeno da je oko 650 pacijenata i 500 osoblja još uvijek u ustanovi, zajedno s oko 2500 raseljenih Palestinaca. Al-Shifa je najveća bolnica u Gazi, a i Izrael i SAD tvrde da Hamas pod njom ima zapovjednu bazu - što Hamas negira.

Izrael tvrdi da militantni pokret Hamas ima zapovjednički centar pod Al Shifom te da koristi tu bolnicu i tunele ispod nje kako bi sakrio vojne operacije i držao taoce. Sjedinjene Države u utorak su priopćile kako njezini obavještajni podaci odgovaraju zaključcima Izraela. Hamas je u srijedu odgovorio kako ta objava Washingtona praktički daje „zeleno svjetlo” Izraelu da uđe u bolnicu u središtu Gaze.

9:23 - Izraelske snage ispituju ljude u bolnici Al-Shifa, kaže očevidac za BBC. Rushdi Abu Alouf koji zvještava iz Gaze kazao je da je ponovo stupio u kontakt s očevicom u bolnici Al-Shifa. Novinar koji je u bolnici, kaže da izraelske snage idu od sobe do sobe, kat po kat ispituju sve, i osoblje i pacijente, te da ih prate medicinari i ljudi koji govore arapski. Raseljene osobe koje su se sklonile u kompleks natjerane su da se okupe u dvorištu, a neki su podvrgnuti sigurnosnim provjerama. Dodaje da je izraelska vojska pod "potpunom kontrolom" i da se ne puca.

BBC nije uspio provjeriti tvrdnju da izraelske snage sada kontroliraju Al-Shifu. Ranije je izraelska vojska rekla da izvodi "precizne i ciljane operacije" u određenom dijelu bolnice.

9:00 - Američki borbeni zrakoplovi izveli su napade na lokacije povezane sa skupinama koje podržava Iran u Siriji, priopćilo je američko ministarstvo obrane. Napadi su uništili oružje pohranjeno u dvije mete - objektu za obuku i sigurnoj kući, rekli su Pentagon i američki dužnosnici.

8:50 - Izrael je pristao dopustiti isporuke goriva u Gazu za humanitarne operacije, ustvrdili su dužnosnici obrane zemlje. Ovo je prvi put da je Izrael pustio gorivo u opkoljenu palestinsku enklavu otkako je Hamas započeo svoj napad 7. listopada. COGAT, izraelsko obrambeno tijelo odgovorno za palestinska pitanja, objavilo je da će dopustiti kamionima UN-a da se napune na prijelazu Rafah na egipatskoj granici kasnije danas. Rečeno je da je odluka odgovor na zahtjev iz SAD-a, ali nisu navedeni detalji o vremenu kada će pošiljke biti isporučene.

8:20 - Izraelske trupe zauzele su izbjeglički kamp u blizini grada Gaze, rekao je vojni glasnogovornik. Kontraadmiral Daniel Hagari rekao je da su snage dovršile preuzimanje izbjegličkog kampa Shati i da se slobodno kreću cijelim gradom. Izraelske obrambene snage objavile su ove slike s namjerom da pokažu svoje operacije u kampu - ali te teze Sky News nije potvrdio.

7:34 - Belize je u srijedu objavio da prekida diplomatske odnose s Izraelom zbog njegove ofenzive u Pojasu Gaze. "Vlada Belizea povlači akreditaciju izraelske veleposlanice u Belmopanu te suspendira sve aktivnosti svojeg predstavnika u Izraelu”, priopćile su tamošnje vlasti, najavivši da odluka stupa na snagu „odmah”. Mala srednjoamerička država time je postala druga latinoamerička zemlja koja je prekinula odnose s Izraelom, nakon što je to Bolivija učinila 1. studenoga. Kolumbija, Čile i Honduras su pak pozvali svoje veleposlanike u Izraelu na konzultacije. Belize se protivi smrti „nevinih civila” u Gazi, gdje je prema podacima ministarstva zdravstva pod kontrolom Hamasa ubijeno 11,3 tisuća ljudi, od čega 4650 djece.

7:20 - Bolnički kompleks Al-Shifa možda je "srce koje kuca" Hamasa, rekao je za CNN glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) potpukovnik Peter Lerner. "Naš cilj je pronaći Hamas gdje god se skrivali, a bolnički kompleks je središte njihovih operacija, možda čak i srce koje kuca, a možda čak i središte gravitacije", rekao je za CNN u intervjuu nedugo nakon što je IDF započeo svoje vojne operacije unutar Al-Shife.

“Pokušavali smo evakuirati bolnicu, kupili smo gorivo za osnovne usluge, pokušavali smo i pokušavamo donijeti mobilne inkubatore kako bismo pokušali izvući neke od tih beba... jer ljudi Gaze nisu naši Hamas je neprijatelj", dodao je.

6:28 - Liječnik Munir al-Burš, generalni direktor ministarstva zdravstva Gaze, za Al Jazeeru je rekao da su izraelske snage ušle u zapadni dio zdravstvenog kompleksa. "Čuju se velike eksplozije, a prašina dolazi do područja gdje se nalazimo. Vjerujemo da se eksplozija dogodila i unutar same bolnice”, kazao je Burš.

Nekoliko sati kasnije glasnogovornik ministarstva Ašraf al-Kidra je za isti medij rekao da je „okupacijska vojska sad u podrumu te ga pretražuje”. "Oni su u kompleksu, pucaju i granatiraju”. Izraelske snage prvo su napale odjele kirurgije i hitnog prijema, rekao je Mohamed Zakut iz ministarstva zdravstva.

Reuters zasad nije uspio neovisno potvrditi te navode o situaciji u bolnici.

Proteklih dana sve je više poziva međunarodne zajednice za humanitarnim primirjem, a sudbina te bolnice u središtu je svjetske pozornosti zbog pogoršanja tamošnjih uvjeta. U bolnici se nalaze tisuće pacijenata, članova medicinskog osoblja i izbjeglica.

6:17 - Zamjenik generalnog konzula Izraela u New Yorku govorio je za BBC o trenutnoj vojnoj operaciji u Al-Shifi. Tsach Saar je upitan što znači zahtijevati "preciznu i ciljanu operaciju u Al-Shifi protiv Hamasa".

"To znači da činimo sve što možemo kako bismo uništili sposobnosti Hamasa", rekao je, dodajući da je Hamas "ugradio svoju mrežu u i ispod bolnice Shifa. I usput je dodao da to nije jedina bolnica gdje su to učinili. "Sve što možemo znači da uzmemo oružje, da ga demontiramo, neutraliziramo njihove borce, njihove teroriste, a istovremeno pazimo da minimiziramo kolateralnu štetu, gubitak nevinih civilnih života. To je ono što to znači", kazao je. Također je upitan je li Izrael ispravno uložio napore da unaprijed evakuira bolnicu. "Poduzimamo sve moguće mjere", rekao je Saar.

6:12 - "Posljednjih tjedana, IDF je stalno iznova javno upozoravao da Hamasova kontinuirana vojna uporaba bolnice ugrožava njezin zaštićeni status prema međunarodnom pravu, te je dao dovoljno vremena da se zaustavi ovo nezakonito zlostavljanje bolnice", stoji u priopćenju IDF-a. na X-u, bivši Twitter.

“Jučer je IDF još jednom poručio nadležnim vlastima u Gazi da sve vojne aktivnosti unutar bolnice moraju prestati u roku od 12 sati. Nažalost, nisu. IDF je također omogućio opsežne evakuacije bolnice i održavao redoviti dijalog s bolničkim vlastima. Pozivamo sve Hamasove teroriste prisutne u bolnici da se predaju", kažu u priopćenju.

6:00 - BBC javlja da je jedan od očevidca u bolnici Al-Shifa kazao: "Vidio sam šest tenkova unutar bolnice i više od stotinu vojnika komandosa, ušli su u glavni odjel hitne pomoći, neki od vojnika su bili maskirani i vrištali su na arapskom 'ne miči se ne miči'. Rekao je i da je vidio vojnike kako ulaze na odjel specijalizirane kirurgije. BBC nije uspio neovisno provjeriti te tvrdnje.

Humanitarni radnici kažu da je situacija u Al-Shifi "strašna", a ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas kaže da tisuće ljudi koriste kompleks da se sklone od izraelskog bombardiranja.

U ustanovi također ponestaje goriva, kažu dužnosnici, zbog čega je osoblje gotovo nemoguće pomoći pacijentima kojima je potrebna hitna pomoć - uključujući prijevremeno rođene bebe koje su izvađene iz inkubatora zbog nestanka struje, kažu liječnici.

Ranije je jedan liječnik rekao za BBC da je oko 200 ljudi pokopano u masovnoj grobnici u Al-Shifi, nakon raspadajućih leševa nagomilanih u bolničkom kompleksu.