Macron zabranio letove unutar države, velike kazne za ekocid

Francuski parlament odobrio je novi zakon o klimi kojem je cilj preobraziti način na koji će Francuzi ubuduće putovati, graditi i proizvoditi, no za koji ekološki aktivisti tvrde da nije dovoljno dobar žele li se doista smanjile emisije ugljika na razini države. Riječ je, tvrde oni, o kompromisnom zakonu koji gotovo ni u jednoj točki ne ide dovoljno daleko kako bi postigao cilj, a to je smanjenje ugljičnog otiska Francuske.

Uključen i ‘građanski odbor’

Zakon promovira sam predsjednik Emmanuel Macron, a odnosi se na razne oblike francuske tradicije – kulturu, ekonomiju, poljoprivrednu proizvodnju, povijesnu zgradu, odnosno njihovu održavanje i očuvanje, industriju zrakoplova i automobila... Sve su to obilježja francuske povijesti. Politička je diskusija o zakonu trajala mjesecima zbog čega je on na kraju sveden na nekoliko bitnih tema, ali kada je napokon usuglašen, brzo je dobio potporu u parlamentu, i u Senatu i u Nacionalnoj skupštini. Njime se ohrabruje razvoj čišćih automobila uz postupno izbacivanje onih s najvećim utjecajem na okoliš, zatim pomoć za energetsku obnovu zgrada koje su u tom smislu deficitarne, zabranjuju domaći letovi koji traju manje od dva i pol sata na rutama koje se može svladati i vlakom. Među ostalim, uvode se i velike kazne za kazneno djelo ekocida za tvrtke i pojedince u iznosima do nekoliko milijuna eura.

Predviđeno je i izbacivanje grijanja domova na fosilna goriva te dobivanje struje iz sličnih izvora. No, ono što je ispalo kao problem jest čvrst Macronov stav o ovoj temi kada nastupa globalno, a sada je jasno da nema ni približno toliko ‘kičme’ kod kuće. Jean-François Julliard šef je Greenpeacea za Francusku, a pojavio se u javnosti ispod parole koja govori ‘Zakon o klimi: upropašten posao’. Bilo je to u svrhu prosvjeda tijekom donošenja zakona u parlamentu, no koji nije privukao velik broj ljudi.

– Zakon je nedovoljan da se nosi s problemom kojim bi se trebao baviti. Ne uvodi ekologiju u dnevni život našeg stanovništva. Morat ćemo nastaviti s neposluhom, prosvjedima i pravnim naporima – rekao je Julliard.

Bio je stvoren i odbor od 150 građana kojima je zadatak bio dati preporuke koje bi bile ugrađene u ovaj zakon. No, sada se Macrona optužuje kako je te prijedloge predsjednik oslabio, a na neke su konzervativni, pa i zastupnici nekih drugih političkih orijentacija, stavili amandmane kada je prijedlog napokon stigao na njihove stolove. Za Macrona je to dosta problematična situacija jer je podupro plan Europske unije predstavljen prošlog tjedna prema kojem emisije stakleničkih plinova treba smanjiti 55 posto do 2030. godine u usporedbi s razinama iz 1990. Prosvjednici koji su se okupili u utorak nakon donošenja zakona jasno su upozorili – ovim se zakonom to ne može.

– Zakon je neambiciozan. Prosvjedi se moraju nastaviti kako bi se privukla pozornost na ono što znanstvenici govore o klimatskim promjenama – rekla je za agenciju AP prosvjednica Aurelie Lilith, učiteljica koja je i članica Greenpeacea te Extinction Rebelliona, pokreta koji se protiv loših vladinih politika bori građanskim neposluhom. Naruku ekološkim aktivistima ide i velika tragedija u Njemačkoj u kojoj je zasad 196 poginulih u poplavama koje su pogodile tu državu te Belgiju. Suša i požari na zapadu Sjedinjenih Država, tvrdi se, također su dokaz da se nije djelovalo adekvatno i na vrijeme.

Nije progurao referendum

Macronu nije uspjelo progurati ni referendum kojim bi briga za klimu ušla u francuski ustav. Pao je u gornjem domu gdje konzervativci drže većinu, a oni su to pravdali mogućim gušenjem investicija i poduzetništva što je, kada se o borbi s klimatskim promjenama radi, dosta efikasna sintagma. Sve to svjedoči kako su kod francuskih glasača ekološke teme sada prilično visoko na popisu prioriteta pa će Macron morati uložiti još napora želi li tražiti (i dobiti) drugi predsjednički mandat.

