Macron tresao glavom u nevjerici kada je čuo što policajac odbija učiniti

U Francuskoj svakog trećeg dana jedna žena izgubi život kao žrtva svoga supruga ili partnera, bivšeg ili sadašnjeg. Sve je otišlo toliko predaleko da je predsjednik Emmanuel Macron za tu strašnu pojavu ponovno oživio naziv “femicid” koji je skovan tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća kada političarima i aktivistima nije pošlo za rukom da termin femicid ubace u zakon o kaznenom postupku.

Ovoga je tjedna, u trenucima kada je objavljena crna statistika o 100 žena ubijenih ove godine, francuska vlada otvorila nacionalnu debatu o ovoj temi u nadi da će se pronaći način da se zaustave obiteljski pokolji koji uzimaju sve više maha. Jedna je od točaka o kojoj će se raspravljati i to da termin femicid uđe u kazneni zakon.

Nacionalna debata

No razgovarat će se i o prevenciji, zaštiti žrtava i kažnjavanju zlostavljača i ubojica. I do sada su razne vlade donosile više mjera koje su trebale zaustaviti ovu vrstu nasilja, no one su bile partikularne, a komunikacije među onima koji su trebali sudjelovati u tom procesu nije bilo pa su ovakvi slučajevi završavali na sudovima na kojima su parnice trajale godinama.

I vlada premijera Edouarda Phillipea najavila je donošenja niza mjera kako bi se osiguralo da francuske vlasti bolje i složnije reagiraju na obiteljsko nasilje, a najavio je i stvaranje posebnog protokola kojim bi se precizno utvrđivalo u kojoj je mjeri opasna obiteljska situacija u kojoj žena živi i prijeti li joj teško nasilje ili možda smrt. Uz to uspostavit će se i posebni sudovi čija će isključiva zadaća biti brzo rješavanje slučajeva obiteljskog nasilja.

Foto: Getty Images

Američki New York Times prenosi nekoliko priča žena koje su više puta policiji uredno prijavljivale nasilje i prijetnje smrću svojih supruga i partnera, no policija ili nije reagirala ili je reagirala mlako, bez ikakve namjere da zaštiti žrtvu. Sve priče završile su tragično. U tromo funkcioniranje sustava mogao se na svoje oči i uši nedavno uvjeriti i sam predsjednik.

U sklopu najnovije kampanje uoči početka nacionale javne rasprave Macron je otišao obići nacionalni centar za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Umjesto da to bude jedan od pozitivnih primjera, Macron je posvjedočio kako je žandar glatko odbio pomoći ženi koja je nazvala centar i od operatera zatražila pomoć.

Predsjednik zgrožen

Njoj je suprug prijetio smrću i ona se sklonila u policijsku stanicu, a od centra je tražila da joj pomognu da ode kući i uzme svoje stvari. Petnaest minuta operater je nagovarao žandara da pomogne ženi, no on je to uporno odbijao. Macron, koji je sve to slušao preko slušalica i tresao glavom u nevjerici, kasnije je operatera upitao događaju li se takvi slučajevi često.

– Da, i to sve češće i češće – kazao je operater.

Macron je bio zgrožen i šokiran, a nekolicina aktivistica koje je bore protiv obiteljskog nasilja izrazila je nadu da je on nakon svega shvatio kakva je svakodnevica žena koje su suočene s nasiljem sadašnjih ili bivših partnera.