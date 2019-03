Lovrinčević: Sapunarova tvrdnja da mi je dao mito je monstruozna i nepojmljiva laž

Marijo Lovrinčević iznio je svoju obranu u nastavku suđenja za aferu HAC-Remorker na zagrebačkom Županijskom sudu. U opširnoj obrani analizirao je iskaze svjedoka, poglavito Josipa Sapunara, koji je na početku postupka i sam bio optuženik, no zatim je priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Naveo je da je više saslušanih svjedoka za Sapunara navelo da je- nevjerodostojan.

– Pred ovim sudom je ispitano 90-ak svjedoka, a još je nekoliko svjedočkih iskaza pročitano. Niti jednog od tih svjedoka, osim Sapunara, nisam poznavao. Njega je više svjedoka ovdje saslušanih označilo kao ucjenjivača i manipulatora, pa bi se moglo smatrati da je to istina. On je u pritvoru završio 2011. zbog Fimi medije, no nije morao otići iz HAC-a. Uz to, on je jedinstveni primjer nekoga tko se iz pritvora vratio na radno mjesto u HAC, dok su svi ostalu držani unutra dok nisu dali ostavke, pri tome moleći Boga da ih se pusti iz Remetinca – kazao je Lovrinčević.

Ispričao je potom kako mu je Sapunar u nekoliko navrata kroz šalu kazao kako se priča da su Lovrinčeviću izvođači radova kupili stan. Stan je, kazao je Lovrinčević, kupljen na kredit, pa je želeći sasjeći daljnje priče, pozvao Sapunara da dođe do njega nekom prigodom.

– On je doista i došao i kratko se zadržao. I tada sam mu dao do znanja da je stan kupljen na kredit. Mislio sam da je ta priča gotova, no prevario sam se jer je on poslije tvrdio da je u mom stanu meni i Prskalu donio novac, odnosno mito. Za mene je to monstruozna i nepojmljiva laž – kazao je Lovrinčević.

Naveo je i da su svi njegovi problemi počeli jer je, kako je kazao, bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, vjerovao da uz pomoć njega može optužiti Ivu Sanadera.

– Tadašnje okolnosti mi danas idu u prilog, jer sam od odlaska Sanadera pa do istrage u ovom predmetu sustavno proganjan na svakakve načine. To je osobito bilo izraženo u vrijeme tzv. Bojanja tunela, istrazi koja traje devet i pol godina, a optužnica još nije podignuta, niti su nađene neke nepravilnosti. Bio sam praćen, prisluškivan i ometan u svaka doba dana i noći. Protiv mene su pokrenute četiri istrage. Tri su me puta pritvarali nakon ranojutarnjih upada policije. A sada sam u dva kaznena predmeta pravomoćno oslobođen optužbi – kazao je Lovrinčević.

Ustvrdio je da su Sapunar i Igor Premilovac usklađivali svoje iskaze, a apunarove optužbe na njegov račun nazvao je notornim lažima koje nisu potkrijepljene niti jednim dokazom. Lovrinčević je kazao i da nema dokaza da je mito bilo namijenjeno njemu, te je na koncu zanijekao sve što mu se stavlja na teret.