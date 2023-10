Lamborghini naglo skrenuo i izazvao sudar: Dvoje Švicaraca izgorjelo u Ferrariju, vozaču prijeti zatvor

Indijski milijarder trenutno je pod istragom zbog sumnje u izazivanje nesreće koja je usmrtila dva švicarska državljana na talijanskom otoku Sardiniji.

Kako javlja Daily Mail, tajkun Vikas Oberoi (54) navodno je vozio svoj Lamborghini kao dijelom talijanske ture super-automobila kada je došlo do nesreće, a uz njega bila je i poznata bolivudska glumica Gayatri Joshi.

Indian bollywood actress #GayatriJoshi, and her husband’s narrow #escape in #Italy car #crash, 2 dead. #ShahRukhKhan's '#Swades' co-star Gayatri Joshi and her businessman husband Vikas Oberoi met with a car accident in Italy. The #accident resulted in two causalities. pic.twitter.com/IfcJTGkWj7