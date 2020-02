Kupila je antifriz i stavila mu u piće bez da je on to znao?

- Postoji osnovana sumnja da je 27-godišnjakinja 22. siječnja 2020. u Ozlju, u namjeri da usmrti 40-godišnjeg hrvatskog državljanina, a nakon što je prethodno na benzinskoj postaji pribavila tekućinu koja sadrži etilen-glikol (otrovna supstanca), potajice mu, bez njegova znanja, tu tekućinu stavila u piće koje je on popio. Nakon toga, 40-godišnjaku je tijekom večeri pozlilo te je prevezen u bolnicu gdje je hospitaliziran zbog upale moždane ovojnice i zatajenja bubrega, te se nalazi u teškom i po život opasnom zdravstvenom stanju - navode u svom priopćenju iz Županijskog državnog odvjetništva gdje je Kristina prošloga tjedna ispitana i zadržana u jednomjesečnom pritvoru.

Kako smo pisali, riječ je o djevojci omiljenoj u svome mjestu, radišnoj, svestranoj za koju nitko od sugovornika s kojima smo razgovarali nikada ne bi rekao da je kadra tako nešto napraviti. Nitko, pa niti obitelj obje strane nije znala da su Kristina i Denis M. u ikakvoj vezi ili kontaktu, obzirom da ga je 2016. godine prijavila zbog uznemiravanja jer se Denis navodno nije mirio s time da ona više ne želi vezu. Zato se nadaju da će istraga pokazati što se, kako i zašto dogodilo i ako je sve to točno, što ju je ponukalo da to napravi.

- Samo daj Bože da se Denis izvuče, da sve krene na bolje, a onda neka odgovara tko već treba za što odgovarati. Istina je da je on bio osebujan i pomalo svoj, ali tako nešto se nije trebalo dogoditi, bez obzira na to kako je do trovanja došlo - dodaju nam sumještani. Jedina moguća veza između trovanja i Kristine utvrđena je pregledom poruka na Denisovom mobitelu po kojima su, navodno, njih dvoje komunicirali spornih dana.