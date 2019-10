Od sredine tjedna Vakula upozorava na vremenske neprilike, srećom neće potrajati

Za one koji su spojili vikend i praznik, očekuju ih dobre vijesti. Vjetar će oslabjeti, naći se samo pokoji oblak te će većinu vremena biti sunčano i vedro.

Sutra nas, slično kao i danas, očekuje pretežno sunčano vrijeme, na kopnu ujutro moguć slab mraz, a osobito po kotlinama te uz rijeke i magla. Vjetar u unutrašnjosti će biti većinom slab. Na Jadranu će još ujutro puhati umjerena i jaka bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima, tijekom prijepodneva će postupno slabjeti i okretati na većinom umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura će biti od 1 do 5, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 8 i 13. Najviša dnevna od 14 do 19, na Jadranu do 22 °C, javlja Državna hidrometeorološka služba.

HRTov meteorolog, Zoran Vakula, već od srijede najavljuje pogoršanje vremena, što znači da će ponovno biti vjetrovito te kišovito vrijeme popraćeno s grmljavinom. Naoblačenje i kiša vjerojatno će biti samo prolazni i kratkotrajni. U nastavku tjedna povećava se vjerojatnost stabilnijeg, sunčanijeg i toplijeg vremena, uz najvišu temperaturu zraka od petka između 20 i 25 °C.

"U utorak će bura na Jadranu sasvim oslabjeti, a iako će biti sunčano, bit će većinom i malo manje toplo nego u ponedjeljak. No s jakim jugom koje će zapuhati u srijedu ponovno toplije i oblačnije. Mjestimice će biti i kiše, posebice na širem riječkom području i na krajnjem jugu, a još češća, lokalno i izraženija bit će u noći na četvrtak i u četvrtak prijepodne, kada će jugo zamijeniti sjeverozapadni i sjeverni vjetar, potom i bura - prvo na sjevernom i srednjem Jadranu, od petka i na južnom. Kraj tjedna vrlo vjerojatno donosi sunčanije vrijeme, no za potvrdu još pratite prognoze idućih dana", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

